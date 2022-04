Penzberg liegt ihm am Herzen

Anton Leinweber erinnert mit Gedichten an den Bergbau in Penzberg

Knochenarbeit: Der gebürtige Duisburger war bis zur Schließung des Penzberger Bergwerks 1966 untertage tätig. © Privat

Penzberg – Der Penzberger Anton Leinweber (81) arbeitete früher untertage. Vergangenes Jahr erschien sein Werk „Der Tag bricht an...“ mit Gedichten eines Penzberger Bergmannes.

„Ich bin Bergmann und bleibe Bergmann“, betont Leinweber an seinem Küchentisch. Sein Gewand lässt bei dieser Aussage keinen Zweifel zu, doch die Worte bedeuten ihm weitaus mehr als eine Uniform. Vor allem der Begriff Kameradschaft ist dem 81-Jährigen wichtig: „Wenn Gefahr drohte oder jemand Hilfe untertage brauchte, war immer ein Anderer zur Stelle, um zu helfen.“ Bis 1966 schuftete Leinweber im Penzberger Bergwerk. Dann wurde es geschlossen.

Neben dem Stolz kann man ihm noch ein Gefühl anmerken, wenn er über den Bergbau erzählt: Trauer. Dieses Gefühl lässt sich auch in seinen Gedichten wiederfinden. Sein ganzes Leben schreibt er schon, wobei die meisten seiner Werke nach 1966 erschienen. „Insgesamt habe ich 30 verschiedene Gedichte über den Bergbau und die Stadt Penzberg geschrieben – so auch sein Werk „Die Stadt“ (grauer Kasten). Seine Niederschriften hat Leinweber vergangenes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Penzberger Autor Stefan König veröffentlicht.



Anton Leinweber präsentiert sein Werk im Bergmannsgewand. © Max Müller

Die Stadt: Bergleute haben diese Stadt geprägt. Penzberg.

Es waren Slawen, Tiroler, Tschechen, Schlesier, Bayern, Polen. Sie brauchten Geld und kamen, es zu holen. Hart war die Arbeit, drunten im Berg. Sie bekamen ihren Lohn nach getanem Werk.

So blieben sie hier. Hier wurden sie satt. Sie gründeten Familien, ließen sich nieder, und langsam wurde Penzberg zur Stadt.

Hundert Jahre Stadt – man hat es gefeiert. Penzberg.

Wer, frag ich, hätte jemals gedacht, dass aus dem kleinen Ort eine Stadt erwacht.

Der Bergwerksbetrieb musste zwar enden, die Stadt aber blieb in guten Händen.

Bürgermeister, Stadträte, engagierte Leute, haben alles im Griff. Damals und heute.

Ja, Bergleute haben die Stadt geprägt. Penzberg.

Anton Leinweber

Penzberg liegt ihm am Herzen

Auch heute ist Leinweber noch im Sinne der Bergmänner unterwegs. Das Mitglied des örtlichen Bergknappen-Vereins (seit 1981) gibt noch regelmäßig Führungen im Museum Penzberg. Dort kann man auch seine gesammelten Werke erstehen. Ein Mal pro Woche, mittwochs von 10 bis 12 Uhr, hat der Stadt-Angestellte kulturellen Dienst und versorgt Interessierte mit Informationen über den Bergbau in Penzberg – eine Stadt, die Leinweber „sehr am Herzen liegt“.

1959 kam der damals 19-Jährige aus Duisburg-Walsum in das Oberland. In seiner Heimat hatte er in der Zeche Walsum eine Lehre abgeschlossen. Doch aus gesundheitlichen Gründen zog es seinen Vater gen Süden. Für Leinweber wurde Penzberg schnell zur Heimat: Die Kumpel im Bergwerk sowie seine spätere Frau Anna lernte er hier kennen. „Ja, Bergleute haben die Stadt geprägt. Penzberg.“