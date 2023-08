Aquaplaning und zu schnell: Zwei Unfälle auf der A95 bei Iffeldorf

Unfall am Samstagabend gegen 20 Uhr auf der A95 bei Iffeldorf. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und säuberte die Fahrbahn.

Mehrere Reifenprofile abgefahren

Von Andreas Baar schließen

Iffeldorf - Wieder Unfälle auf der regennassen A95: Am Samstag (5. August) krachte es zwei Mal bei Iffeldorf. Es gab eine Leichtverletzte, der Schaden ist hoch.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich nach Angaben der Verkehrspolizei Weilheim am Samstag (5. August) gegen 17.30 Uhr auf der Autobahn A95 im Gemeindebereich von Iffeldorf in Fahrtrichtung München. Ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Aichach kam auf der regennassen Fahrbahn ins Aquaplaning. Sein BMW brach aus und prallte gegen die rechte Leitplanke. Es entstand ein Schaden von mindestens 24.000 Euro an Fahrzeug und Leitplanke,

Zum zweiten Unfall kam es kurz nach 20 Uhr ebenfalls im Gemeindebereich von Iffeldorf. Eine 30-jährige Fahrzeugführerin aus Münsing verlor in Fahrtrichtung München bei Aquaplaning die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Auch sie prallte mit ihrem Pkw gegen die rechte Leitplanke, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 27.000 Euro. Die Fahrerin wurde zudem leicht verletzt.

Bei beiden Unfällen geht die Polizei von einer zu hohen Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn aus. Zudem sei bei beiden Fahrzeugen das Profil mehrerer Reifen abgefahren gewesen - was die Gefahr eines Aufschwimmens auf nasser Fahrbahn immens erhöhe.