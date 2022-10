Aquaplaning: Unfälle auf der A95 bei Großweil und Sindelsdorf

Von: Max Müller

Aquaplaning auf der Autobahn ist gefährlich: Zu schnelles Fahren wurde einigen Fahrern auf der A95 zum Verhängnis (Symbolbild).

Großweil - Mehrere Unfälle wegen Aquaplaning ereigneten sich am vergangenen Wochenende auf der A95 - auch bei Großweil und Sindelsdorf.

Ein 28-jähriger Moosburger fuhr am Samstag, 8. Oktober, gegen 18 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der A95 Richtung München. Zu dieser Zeit regnete es stark. Aufgrund der schlechten Witterung und zu schnellem Fahren kam er laut Polizei auf der Höhe Großweil ins Schleudern. Der Mercedes prallte in die Schutzplanken auf der rechten Seite. Der 28-Jährige erlitt eine Schulterverletzung und eine Platzwunde am Kopf.

Nach dem Unfall wurde der Moosburger in das Unfallklinikum Murnau transportiert. Die Autobahn war für eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehren Großweil und Murnau waren laut Polizei mit ungefähr 50 Kräften im Einsatz.

Der Unfall bei Sindelsdorf

Zu einem weiteren Aquaplaning-Unfall kam es fast zeitgleich auf der A95 bei Sindelsdorf. Um kurz nach 18 Uhr kam ein 35-jähriger Porschefahrer laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen. Das Fahrzeugheck des Müncheners schlug in die Schutzplanken auf der rechten Fahrbahnseite ein. Der Fahrer blieb unverletzt.