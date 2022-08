Arbeiten für Loisachbrücke zwischen Penzberg und Bichl starten

Von: Andreas Baar

Die Loisach-Brücke ist in die Jahre gekommen. © Staatliches Bauamt

Penzberg – In Penzberg startet am 17. August das nächste große Straßenbauprojekt: An der Staatsstraße in Richtung Bichl wird eine neue Brücke über die Loisach gebaut.

Grund für den Neubau ist der Zustand des jetzigen Bauwerks. Die Straßenbrücke von 1954 „weist an der tragenden Rahmenkonstruktion eine Vielzahl von Rissen und Hohlstellen im Beton auf“, heißt es vom Staatlichen Bauamt. Diese seien auf eine „mangelnde Verdichtung des Frischbetons und zu geringe Betondeckung des Bewehrungsstahls“ zurückzuführen. Die Folge waren statische Defizite. Zudem würden die sogenannten Lastannahmen von vor fast 70 Jahren für die Bemessung der Brücke nicht mehr den aktuellen Vorgaben entsprechen.

Am Ende entschied man sich aus Kostengründen für einen Neubau. Eine Instandsetzung der sogenannten Schöggerbrücke – samt Verstärkung des Bauwerks auf aktuelles Traglastniveau – sei nicht mehr wirtschaftlich, heißt es vom Staatlichen Bauamt. Die Regierung von Oberbayern habe deshalb dem Ersatz zugestimmt. Zuerst wird die westliche Geh- und Radwegbrücke abgerissen. Danach wird eine zweispurige Behelfsbrücke aus Stahlelementen mit asphaltierten Rampen an die Staatsstraße hergestellt. Über die Behelfsbrücke wird während der Bauzeit auch der Geh- und Radweg über den Fluss geführt.



Die Schöggerbrücke (roter Kreis) befindet sich unweit von Rain (Grafik). © Staatliches Bauamt

Vollsperrung geplant

Das Vorhaben bedeutet Verkehrsbehinderungen auf der viel befahrenen Verbindung zwischen Penzberg und dem Loisachtal. Für die Montage der Stahlelemente über dem Fluss ist laut Behörde voraussichtlich Anfang Oktober 2022 eine Vollsperrung der St2063 geplant – von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 5 Uhr. Die Umleitung soll „weiträumig“ erfolgen. Bis zur Verkehrsfreigabe der Behelfsbrücke Anfang November wird der Verkehr einspurig mit Ampel über die bestehende Straßenbrücke geführt.

Der Geh- und Radwegverkehr werde abgesetzt aufrechterhalten. Der Brückenneubau soll Anfang Oktober 2023 abgeschlossen sein. Im Zuge der Fahrbahnerneuerung wird auch die Zufahrt vom Weiler Rain auf die Staatsstraße umgebaut – dieser Bauabschnitt soll von Oktober bis Dezember 2023 erfolgen. Und im Frühjahr 2024 wird dann die Behelfsbrücke zurückgebaut.

Die gesamte Investition beträgt Stand jetzt rund 4,5 Millionen Euro, rechnet German Abenthum von der Brückenbau-Abteilung des Staatlichen Bauamts, auf Rundschau-Nachfrage vor.