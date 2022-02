Treffsicheres Sturmduo

ASV Habach: Trainerduo Vogt und Hoiss macht weiter

Von: Roland Halmel

Markus Vogt (l.) fiebert auf der Bank weiter beim ASV Habach mit. Zusammen mit Andreas Hoiss (r.) wird er den Kreisligisten bis zum Saisonende trainieren. © Roland Halmel

Habach - Beim ASV Habach macht das Trainerduo Markus Vogt und Andreas Hoiss nach der Winterpause weiter. Der Tabellenvierte richtet den Blick nach oben.

Der Einstand des neuen Trainerduos beim ASV Habach im September verlief nicht wie erhofft. Markus Vogt und Andreas Hoiss – die Bodo Nusser beerbten, von dem sich der Kreisligist nach sieben Spieltagen trennte – mussten gegen Waldram und Lenggries zwei Niederlagen einstecken. Danach kam der ASV-Zug aber ins Rollen. Von den folgenden sechs Partien ging nur noch eine verloren. „Und das Spiel hätten wir auch nicht verlieren brauchen“, meinte Trainer Markus Vogt nach dem 0:1 beim Spitzenreiter TSV Murnau.

„Wir sind aber auf Tuchfühlung

In die Winterpause verabschiedeten sich die Habacher damit als Vierter. „Wir sind aber auf Tuchfühlung“, meint Vogt, nachdem seinem Team auf Murnau drei und auf den Zweiten, dem FC Deisenhofen 2, nur zwei Punkte fehlen. „Mit dem Tabellenstand bin ich zufrieden“, resümierte der Trainer, der die Mannschaft mit Andi Hoiss eigentlich nur als Zwischenlösung bis Jahresende betreuen wollte. In der spielfreien Zeit einigte sich das Trainerduo mit ASV-Fußballchef Uli Feigl aber schnell darauf, die Saison gemeinsam zu Ende zu bringen.

Gefallen gefunden

„Es macht einfach Spaß mit der Mannschaft und auch in der Liga“, hat Vogt durchaus Gefallen an der Aufgabe gefunden. Besonders freute ihn die defensive Stabilität, die seine Truppe in der Halbserie zeigte: nur 16 Gegentreffer und damit die wenigsten in der Liga. „Wir haben die Dreier- und Viererkette intensiv trainiert und das haben die Jungs dann auf dem Platz auch gut umgesetzt“, lobte Vogt, der zwei Abwehrspieler hervorhebt. „Bene und Taffi sind im Zentrum zwei Kanten, an denen nur schwer vorbeizukommen ist“, meinte Vogt mit Blick auf die beiden Innenverteidiger Benedikt Heckmeier und Max Tafertshofer.



Treffsicheres Sturmduo

An der Offensive gab es mit 40 Toren, dem drittbesten Wert der Liga, wenig auszusetzen. „Die Chancenverwertung hätte noch ein bisschen besser sein können“, erklärt Vogt, der mit Maxi Nebl und Felix Habersetzer, die zusammen 21 Treffer erzielten, über ein treffsicheres Sturmduo verfügt. „Beide sind sehr clever, wobei wir auch sonst noch einiges an offensives Potenzial haben“, ergänzt Vogt – der dabei Michael Leis, Michael Baumgartner, Tobias Habersetzer und Maxi Feigl im Auge hat.

Neuzugang aus Murnau

In der Winterpause kam mit Benedikt Buchner, der vom TSV Murnau nach Habach wechselte, eine weitere Option für den Angriff dazu. „Benedikt ist aus Söchering und ein Spezl von Maxi Nebl, er will bei uns voll angreifen“, freute sich Vogt über die Verstärkung vom Tabellenführer. Ansonsten blieb der ASV-Kader in der Winterpause unverändert. Wobei Christian Radiske und Florian Kögl, die im alten Jahr aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung standen, jetzt wieder spielen. „Wir haben einen breiten und guten Kader“, ist Vogt von seiner Truppe voll überzeugt.



Testspiel in Garmisch

Anfang Februar startete der Kreisliga-Vierte in die Vorbereitung auf die restlichen neun Ligaspiele. „Wir werden in den ersten zwei Wochen etwas langsamer machen und dann richtig Gas geben“, verspricht Vogt. Geplant ist bei den Habachern ein Trainingslager in Südtirol, das aber angesichts der Corona-Einschränkungen auch ausfallen könnte. „Wir fahren da zweigleisig und können stattdessen auch was zuhause machen“, hat Vogt einen Plan B. Bereits am kommenden Mittwoch, 9. Februar, steht beim Landesligisten 1.FC Garmisch-Partenkirchen das erste Testspiel auf dem Programm. Am 26. März geht es beim SV Ohlstadt erstmals in diesem Jahr um Kreisliga-Punkte.

Saisonziel: Mindestens Platz zwei

„Wir müssen vom ersten Spiel an voll da sein,“ lautet die Marschroute von Vogt. „Unser Saisonziel heißt immer noch mindestens Platz zwei und das ist auch machbar, weil wir noch gegen alle Mannschaften aus der Spitzengruppe spielen werden.“ Möglicherweise gibt es dann am letzten Spieltag ein Duell um den Titel, wenn die Habacher den aktuellen Tabellenführer aus Murnau empfangen.