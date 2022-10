Spenden und Kuchen

Auch ein sozialer Treff: Drei Jahre Reparatur-Café in Penzberg

Von: Max Müller

Reparatur-Experten in Aktion: (v.l.) Joachim Rau, Marko Selent und Albert Linner. © Werkraum

Penzberg – Im September 2019 war es in Penzberg soweit: Das Reparatur-Café nahm seinen Betrieb auf. Das Projekt wurde vom Seniorenbeirat, der Volkshochschule und dem Verein Werkraum auf die Beine gestellt.

„Eigentlich haben wir ja heute Geburtstag“, murmelt einer der Reparatur-Experten, während er in der Räumlichkeit an der Christianstraße den Fußschalter einer Nähmaschine fachmännisch unter die Lupe nimmt. Vor drei Jahren, am 20. September 2019, ging das besondere soziale Projekt in Penzberg an den Start. Die Idee: Statt Dinge wegzuwerfen, werden sie von den Ehrenamtlichen repariert. Das spart Geld und schont die Umwelt.



Alle drei beteiligten Gruppen seien der Stadt dankbar, dass sie die Liegenschaft gemeinsam nutzen dürfen, teilt Anettte Völker-Rasor, Schriftführerin beim Förderverein Werkraum, mit. Die Räume an der Christianstraße, unweit der alten Molkerei, werden nicht nur als Ort für Reparaturen, sondern auch als Radlwerkstatt und Unterrichtsraum für Flüchtlinge genutzt.



Der Werkraum an der Christianstraße in Penzberg. © Verein

Das Reparatur-Café hat sich über die technische Hilfe hinaus entwickelt. Nämlich zu einem sozialen Treff. „Menschen verschiedenen Alters und unterschiedlichster Herkunft kommen hier zu immer wieder anderen Zeiten zusammen“, so Völker-Rasor. Reparatur-Zeit für defekte Gerätschaften ist jeweils am dritten Freitag im Monat, die Anmeldungen dafür nimmt das VHS-Büro entgegen. Die Geräte nimmt Herbert Preuss dann freitags ab frühen Nachmittag entgegen. Das von Preuss organisierte Team bekommt am meisten elektrische Geräte, heißt es vom Werkraum-Verein. Oft sind es die gleichen Verdächtigen: Kaffeemaschine, Radio, Staubsauger, Lampe und Nähmaschine. Das Angebot zieht über die Stadtgrenzen hinaus Interessierte an: „Bis aus Kochel kommen die Leute hierher“, so Vereinsvertreterin Völker-Rasor.

Spenden und Kuchen

Wenn die Reparatur fertig ist oder sich ein Gerät als nicht mehr reparabel erwiesen hat, erhält man als Besitzer einen Anruf und kann es abholen. „Die meisten Besucher lassen dann auch eine Spende da“, berichtet Völker-Rasor. Manchmal ist es ein köstlicher selbstgebackener Kuchen, den die Aktiven überreicht bekommen. „Das ist ein tolles Zeichen für die Wertschätzung, die der Einrichtung bis von weit her entgegengebracht wird“, freut sich Organisator Preuß. VHS-Leiterin Katja Wippermann bestätigt den Erfolg des Projekts: „In diesem Bereich hinterlässt Corona keine Rückgänge, alle sind dankbar für dieses Angebot.“



Informieren: Infos zum Reparatur-Café gibt es bei der Penzberger Volkshochschule (Telefon 08856/3615, E-Mail info@vhs-penzberg.de und auf der Webseite der vhs.).

Für den Werkraum-Verein ist die Zusammenarbeit nach eigenen Angaben ein Glücksfall: „Wir sehen nicht nur die Wechselwirkung zwischen den beiden Werkstätten oder den Zusammenklang verschiedener Sprachen auf dem Gelände“, erklärt Vorstandsmitglied Anette Völker-Rasor. „Vor allem beobachten wir, wie hier immer mehr Alt und Jung sich mischen. In einer alternden Gesellschaft ist das allein ein ganz hoher Wert an sich“. Nach drei Jahren zeige sich, dass mit dem Reparatur-Café ganz besonders auch ein Ort für soziale Kontakte, für Gespräche, entstanden ist.