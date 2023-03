Auch in Penzberg gesungen: Steigerlied wird Immaterielles Kulturerbe

Von: Andreas Baar

Das Steigerlied ist die musikalische Erinnerung an den Bergbau in Deutschland - auch in Penzberg. © Giers, Oliver

Penzberg - Das Steigerlied wird in das bundesweite Unesco-Verzeichnis für Immatielle Kulturgüter aufgenommen. Das Lied wird auch in Penzberg gesungen.

„Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt“: Das Steigerlied der Bergleute hat auch nach dem Ende des Steinkohlebergbaus in Deutschland seine besondere Kraft nicht eingebüßt. Auch in Penzberg, wo das Bergwerk 1966 schloss, wird es noch bei Veranstaltungen gesungen. Jetzt wird das Lied im bundesweiten Unesco-Verzeichnis als Immaterielles Kulturerbe in Deutschland aufgenommen. Dies beschloss die Kulturministerkonferenz bei ihrer jüngsten Sitzung.

Spuren des Steigerlieds reichen bis in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts zurück. Es wurde mehrfach umgedichtet und ergänzt. „Die identitätsstiftende Bedeutung zeigt sich sowohl in aktiven Bergbauregionen, als auch dort, wo die Bergwerke bereits geschlossen sind“, heißt es bei der deutschen Unesco-Kommission.