Auf dem Weg zur Schule: Junge Radfahrerin in Penzberg angefahren

Von: Max Müller

Der Unfall ereignete sich am Montag, 21. November, in Penzberg (Symbolbild). © ADFC Bayern

Penzberg - Ein junge Radfahrerin wurde in Penzberg von einem Dacia angefahren. Die Polizei sucht nun die Erziehungsberechtigten, da das Mädchen vergaß ihre Personalien anzugeben.

An der Seeshaupter Straße Ecke Schöneberger Straße in Penzberg ereignete sich am Montag, 21. November, gegen 7.40 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Penzbergerin fuhr mit ihrem Dacia die Seeshaupter Straße stadteinwärts. Als sie an der Kreuzung in die Schöneberger Straße abbiegen wollte, übersah die 42-Jährige eine junge Radfahrerin, die ebenfalls die Seeshaupter Straße stadteinwärts Richtung Gymnasium fuhr. Laut Polizei war die Radfahrerin zwischen 11 und 15 Jahre alt.

Die Autofahrerin übersah das Mädchen und es kam zu einer leichten Kollision zwischen der rechten Fahrzeugseite des Dacia und der linken Fahrradseite. Das Mädchen kam laut Polizei ins Straucheln, stürzte aber nicht. Durch die Kollision verletzte sich die Radfahrerin leicht am linken Bein.

Um pünktlich in der Schule anzukommen, fuhr das Mädchen weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei die Radfahrerin oder die Erziehungsberechtigten (Tel.: 08856/92570).