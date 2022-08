Auf der Straße Penzberg-Antdorf: Biker bei Unfall schwer verletzt

Von: Andreas Baar

Teilen

Der Biker kam schwerverletzt in das UKM nach Murnau (Symbolbild). © kodda/panthermedia

Penzberg - Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Sonntag (7. August) schwer verletzt. Der 26-Jährige kam auf der Straße nach Antdorf von der Fahrbahn ab.

Zu dem Unfall kam es gegen 17.50 Uhr auf der Antdorferstraße, der Kreisstraße WM27. Ein 26-jähriger Wessobrunner war von Penzberg in Richtung Antdorf unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Penzberg kam der Biker laut Polizei „vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit“ nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der dortigen Wiese. Der 26-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit dem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Am Krad entstand Totalschaden, das Motorrad musste abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Penzberg (Telefon 08856/92570) zu melden.