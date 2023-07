Auffahrt Penzberg/Iffeldorf: Drei Verletzte bei Unfall auf der A95

Von: Andreas Baar

Teilen

Die Feuerwehr Iffeldorf war an die Unfallstelle angerückt und sicherte zusammen mit den Penzberger Kameraden den Bereich ab. Zu wurde der Rettungsdienst bei der Patientenversorgung unterstützt. © Feuerwehr Iffeldorf

Iffeldorf - Drei Verletzte forderte ein Unfall auf der A95 bei Iffeldorf. Eine Starnbergerin (40) hatte beim Auffahren einem Autofahrer die Vorfahrt genommen.

Am Montag (3. Juli), gegen 19.25 Uhr, fuhr eine 40-jährige Frau aus Starnberg mit einem Fiat 500 an der Anschlussstelle Penzberg/Iffeldorf auf die A95 in Richtung München auf. Nach Angaben der Verkehrspolizei Weilheim übersah die Frau dabei eine vorfahrtberechtigten VW Golf auf der rechten Spur, der von einem 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Regensburg gelenkt wurde. Der VW-Fahrer versuchte noch dem Fiat auszuweichen, was jedoch nicht gelang. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Fiat wurde noch gegen die rechte Schutzplanke geschleudert, wo der Wagen zum Stillstand kam.

Drei Verletzte kamen ins Krankenhaus

Die Fahrerin, die sich allein im Fahrzeug befand, wurde dabei schwerer verletzt. Der VW Golf kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Während der Fahrer unverletzt blieb, wurden seine beiden Mitfahrer im Alter von 25 und 22 Jahren leicht verletzt. Die insgesamt drei Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus verbracht.

Feuerwehren im Einsatz

Beide Fahrzeuge, an denen laut Polizei jeweils Schaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an der Leitplanke (zehn Felder) sowie an der Fahrbahndecke beträgt nach erster Einschätzung rund 5000 Euro.

Die Streife der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim, die den Unfall aufnahm, wurde hierbei durch die zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Iffeldorf und Penzberg, die Verkehrssicherung übernahmen, unterstützt. Zudem wurde die Autobahnmeisterei Starnberg zur Inaugenscheinnahme der beschädigten Fahrbahndecke hinzugezogen. Gegen 20.45 Uhr konnte die komplette Fahrbahn wieder freigegeben werden - nachdem bis dahin der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde. Laut Polizei war es zu „keinen größeren Verkehrsbehinderungen“ gekommen.