Auffahrunfall in Sindelsdorf mit drei Beteiligten

Von: Max Müller

Die Feuerwehr musste wegen den ausgelaufenen Betriebsstoffen zu dem Unfall ausrücken. © tka

Sindelsdorf - Am Dienstag (28. März) kam es zu einem Auffahrunfall bei Sindelsdorf. Es endstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro, verletzt wurde niemand.

Ein 61-jähriger aus Türkenfeld fuhr am Dienstagnachmittag (28. März) mit seinem BMW auf der B472 von Bichl Richtung Habach. Kurz nach den Sindelsdorfer Autobahnauffahrten zur A95 hielt der BMW-Fahrer laut Polizei verkehrsbedingt an, da er nach links in den Pendlerparkplatz einbiegen wollte. Die Fahrerin direkt hinter dem 61-Jährigen, eine 57-Jährige mit ihrem Seat, sah die Bremslichter und kam rechtzeitig hinter ihm zum Stehen.

Die nächstfolgende Fahrerin, eine 52-Jährige aus Königsdorf, übersah die Bremslichter der vorausfahrenden Fahrzeuge und schaffte es nicht mehr, rechtzeitig stehen zu bleiben. Sie schob mit ihrem Opel Astra den Seat auf den BMW. Es entstand laut Polizei ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Da Betriebsstoffe an der Unfallstelle ausliefen, musste die Feuerwehr hinzugezogen werden, die diese abgestreute. Kein Unfallbeteiligter wurde bei diesem Unfall verletzt.