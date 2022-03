Auftakt mit Josefi-Bock: Freilichtmuseum Glentleiten startet in neue Saison

Teilen

Fotograf Christian Bäck zeigt seine Werke in der Sonderausstellung „Tanken an der Deutschen Alpenstraße“. © Antonia Reindl

Großweil – Traditonell zu Josefi: Im Freilichtmuseum Glentleiten in Großweil startet an diesem Samstag, 19. März, die neue Saison. Dazu gibt es eine Sonderausstellung.

Gemeinsam mit Museumsleiterin Dr. Monika Kania-Schütz, Fotograf Christian Bäck und Hausforscher Simon Kotter verriet Kommunikations-Leitterin Angelika Spitzer am vergangenen Dienstag bei einem Pressegespräch, was Glentleiten-Besucher heuer erwarten dürfen.



Mit Zuversicht und Hoffnung, geht Kania-Schütz nach zwei Corona-Jahren in die neue Saison, die ihre letzte sein wird. In diesem Jahr gehe sie „in Richtung Ruhestand“. Aus diesem Grund lässt sie nur „mit Vorbehalt“ auf die Zukunft blicken, etwa auf die Erweiterung der im Museum präsentierten Gebäude um Objekte aus Nordbayern, darunter die Hofanlage aus Oberzeitlbach, oder auf den Wassererlebnispark, der 2023 eröffnet werden soll – Spatenstich ist 2022. Detaillierter aber wird Kania-Schütz, wenn sie über die neue Saison spricht und mehrere Höhepunkte herauspickt – nicht allein den Saisonstart, den man freilich „mit Josefi-Bock“ feiere.



„Den Gründungstag feiern wir ganz groß“

Im Mai öffne der Bundwerkstadel aus Starkern wieder seine Pforten, als „Mitmachstation und Museumslabor“, sagt Kania-Schütz. Drinnen können sich Besucher dann interaktiv mit den Themen Wohnen und Bauen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auseinandersetzen.

Eröffnet werden soll Anfang Juli, auch das Waaghäusl aus Acheleschwaig bei Saulgrub, anlässlich des 50-Jährigen des Freundeskreises Freilichtmuseum Südbayern. „Den Gründungstag feiern wir ganz groß“, freut sich Kania-Schütz. Der Förderverein finanziert die Versetzung des über 110 Jahre alten Gebäudes mit Fuhrwerkwaage. Letztere soll am Festtag auch in Betrieb genommen werden.

Tanken an der Alpenstraße

In die neue Saison geht es aber auch mit einer neuen Sonderausstellung. Nachdem eine Gasolin-Tankstelle in ihrer Gestalt von 1965 auf dem Museumsareal wieder errichtet wurde und das Museum ein Buch mit dem Titel „Die Deutsche Alpenstraße – Deutschland älteste Ferienroute“ herausgab, folgt nun die Schau „Tanken an der Deutschen Alpenstraße. Eine Bilderreise“ mit Fotografien von Christian Bäck. Der Großweiler lichtete für das Museum Tankstellen entlang der Ferienroute ab. „Die Bilder sind von der Ästhetik so toll“, meint Hausforscher Kotter.

Um diese Ästhetik zu erlangen, brauchte es Zeit. Am Tag beschäftigte sich Fotograf Bäck mit maximal einer Tanke. Auch brauchte es viel Vorarbeit und Kommunikation. Manche Tankstellen etwa mussten ein wenig freigeräumt beziehungsweise freigeparkt werden. Drei, vier Objekte werden noch als Tankstelle genutzt, „der Rest ist total faszinierend“, schwärmt Bäck. Zu sehen sind in der Ausstellung Tankstellen unterschiedlichster Couleur, mal in Abenddämmerung, mal in strahlendem Licht der Morgensonne, mal mit Zapfsäulen gefüllt mit Benzin und Diesel, mal verwaist, mal nur noch in Rudimenten erhalten und mal einem neuen Zweck zugeführt als Blumenladen oder auch Café.



Informieren Infos zum Museum und dem Programm, das auch Klassiker wie den Schaf-Tag am 24. April, die Ostereiersuche am Wochenende davor oder auch Volksmusik am Muttertag am 8. Mai beinhaltet, gibt es auf der Homepage der Glentleiten.

Lesen Sie auch Steigende Mitgliederzahlen: Aufwärtstrend bei Alpenverein Tegernsee hält an Viele Vereine hat die Corona-Pandemie gelähmt. Nicht so den Alpenverein Tegernsee: Die Mitgliederzahl steigt, an der Tegernseer Hütte wird weiter investiert. Steigende Mitgliederzahlen: Aufwärtstrend bei Alpenverein Tegernsee hält an Seegarten ist nicht der einzige Kauf: Rock Capital Group hat auch Hotel am Sonnenbichl erworben Die Rock Capital Group aus Grünwald hat nicht nur das Hotel Seegarten am Wiesseer Seeufer erworben. Sie ist auch neue Eigentümerin des Hotels am Sonnenbichl. Seegarten ist nicht der einzige Kauf: Rock Capital Group hat auch Hotel am Sonnenbichl erworben

Verschwundene Objekte

Wenn Museumsleiterin Kania-Schütz auf die Ausstellung blickt, so meint sie, dass es nicht allein Fotos seien, sondern viel mehr, die „Essenz“ eines ganzen nicht ganz gewöhnlichen Projektes – das „i-Tüpfelchen“. Eines der Bilder trägt sogar schon einen archivarischen Charakter: Es zeigt eine Tankstelle, die mittlerweile abgerissen wurde.

Für Hausforscher Kotter keine Überraschung, denn viele dieser Tankstellen, die keinen Zweck mehr erfüllen, „verschwinden, werden einfach abgerissen“. Dank Fotograf Bäck aber bleibt das verschwundene Objekt nun aber unvergessen.