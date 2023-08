Aufwertung in Penzberg: Neue Sitzmöbel für Stadtplatz - schön begrünt

Von: Anne Franziska Rossa

Teilen

Kurz vor der Einweihung: Die neuen Stadtmöbel wurden am Mittwochvormittag an ihren Platz gehoben. © Anne Rossa

Penzberg - Der Penzberger Stadtplatz hat Zuwachs bekommen: Zwölf neue Sitzgelegenheiten sollen die Aufenthaltsqualität verbessern. Kosten: 62.000 Euro.

Der „Arbeitskreis Innenstadt“ hatte zusammen mit dem Stadtrat und dem Verein „Pro Innenstadt“ das Projekt betreut. Bis die Möbel auf dem Stadtplatz standen, musste viel geplant, getestet und besprochen werden. „Verschiedene Entwürfe“ hatte es laut Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) gegeben. Der Rathauschef war bei der Einweihung am Mittwoch (23. August) sichtlich zufrieden mit dem Geschaffenen. Realisiert wurde das Projekt dank des bayerischen Sonderfonds „Innenstädte beleben“, der es bezuschusste.

Probesitzen mit Hundedame Mia: (v.l.) Jörn Millan (zweiter Vorstand „Pro Innenstadt“), Jack Eberl (FLP-Stadtrat), Stefan Korpan (Bürgermeister), Justus Klement (Stadtbaumeister), Benedikt Burger (Abteilungsleiter beim Bauhof) und Eleonore Hofmann (Wirtschaftsförderung und Tourismus ) © Anne Rossa

Drei der insgesamt zwölf neuen Möbel auf dem Penzberger Stadtplatz © Anne Rossa

Zwölf Möbel für 62.000 Euro

Die Kosten der zwölf Stadtmöbel belaufen sich auf rund 62.000 Euro, so Korpan. Im Rahmen des Sonderfonds entstanden bereits zwei Projekte: Die Weihnachtsbeleuchtung, die 2022 erstmals montiert wurde, sowie die Outdoor-Cityrahmen für wechselnde Ausstellungen entlang der Bahnhofstraße und am Rathausplatz. All das soll „zur Aufwertung der Innenstadt und der Aufenthaltsqualität dienen“ heißt von Wirtschaftsförderin Lisa Fischer. Man wollte den Platz „mit was Grünem aufwerten“ so Korpan. Auch Jörn Millan, zweiter Vorstand von „Pro Innenstadt“ war bei der Einweihung zufrieden: „Positiv überrascht“ sei er von dem grünen Ergebnis