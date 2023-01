Auto fährt in Unfallwagen: Drei Verletzte auf der A95 bei Großweil

Von: Andreas Baar

Die Autobahn war bei Großweil wegen des Trümmerfelds rund eine Stunde vollgesperrt. © Dominik Bartl

Großweil - Drei Verletzte, drei nicht mehr fahrbereite Autos und eine vollgesperrte A95: Das ist die Bilanz eines Unfalls bei Großweil.

Am Donnerstagabend (19. Januar) ereigneten sich gegen 18.50 Uhr auf der A95 in Richtung München, circa 1,5 Kilometer nach der Anschlussstelle Murnau/Kochel, direkt hintereinander zwei Auffahrunfällen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt und drei Fahrzeuge waren beteiligt.

Laut Verkehrspolizei fuhr ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit einem Suzuki Grand Vitara auf der linken Fahrspur. Aus ungeklärter Ursache fuhr der 23-Jährige in das Heck eines vor ihm fahrenden Skoda Yeti, der von einem 70-jährigen Münchener gelenkt wurde. Anschließend stiegen beide Fahrer und der 81-jährige Beifahrer des 23-Jährigen aus und gingen Richtung Standstreifen. Unmittelbar darauf fuhr ein auf der linken Spur ankommender 72-jähriger Penzberger mit einem Mercedes A-Klasse in den Suzuki. „Zu diesem Zeitpunkt war die Unfallstelle offensichtlich auch nicht abgesichert gewesen“, heißt es von der Verkehrspolizei.

Mehr als 45.000 Euro Schaden

Der Fahrer des Mercedes sowie des Suzukis als auch der Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Zudem waren alle drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den stark beschädigten Autos entstand laut Polizei ein Schaden von mehr als 40.000 Euro. Zudem entstand ein Leitplankenschaden von rund 6500 Euro.

Die Fahrbahn wurde anschließend, aufgrund des Trümmerfeldes, für circa eine Stunde vollgesperrt. Die Autobahnmeisterei Starnberg leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Murnau/Kochel aus.. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren aus Murnau, Garmisch-Partenkirchen., Ohlstadt und Großweil sowie ein Vertreter der Kreisbrandinspektion zur Erstversorgung der Beteiligten, Verkehrssicherung und Fahrbahnreinigung.