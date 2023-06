Auto übersehen: Über 140.000 Euro Schaden bei Unfall in Iffeldorf

Von: Andreas Baar

Bei dem Unfall an der Auffahrt zur Autobahn bei Iffeldorf waren laut Polizei drei Fahrzeuge beteiligt. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Iffeldorf - Ein Sachschaden von mehr als 140.000 Euro, drei beteiligte Autos und zwei Leichtverletzte: Das ist die Bilanz eines Unfalls in Iffeldorf.

Am Montag (21. Juni) gegen 13.30 Uhr fuhr ein 69-jähriger Mann aus Tarrenz/Österreich mit seinem Volvo von Iffeldorf Richtung Penzberg. Er bog nach links in die Auffahrt zur A95 Richtung Süden ein. Laut Polizei übersah der Österreicher beim Abbiegevorgang einen aus Richtung Penzberg kommenden Mercedes eines 57-Jährigen aus Ohlstadt. Der Mercedes fuhr dem Volvo in die rechte Seite, geriet durch den Aufprall nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Dacia einer 69-jährigen Murnauerin. Die Frau und der Mercedesfahrer wurden leicht verletzt mit dem Rettungswagen in die Unfallklinik Murnau eingeliefert. Der Volvo-Fahrer blieb unverletzt. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit rund 145.000 Euro an. Die Feuerwehr Iffeldorf war mit acht Einsatzkräften vor Ort.