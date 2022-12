AWO-Ortsverband blickt mit Sorge auf soziale Schieflagen in Penzberg

Versammlung im Bürgerbahnhof: AWO-Ortsvorsitzende Ute Frohwein-Sendl (am Rednerpult) wies auf die zunehmende Zahl an Bedürftigen und Wohnungssuchenden hin.

Wohnen ist Dauerbrenner

Von Sandra Gerbich

Penzberg – Bei ihrer Jahreshauptversammlung legte die Penzberger Arbeiterwohlfahrt (AWO) ihre Finger gleich in mehrere Wunden. Vor allem das Thema Wohnen beschäftigt den Sozialverband.

Der Bürgerbahnhof in Penzberg dient immer häufiger für Veranstaltungen von Vereinen und Organisationen Penzbergs. Auch dem AWO-Ortsverband, „So war es auch gedacht“, erklärte der städtische Ehrenamtsförderer Thomas Kapfer-Arrington mit blick auf heuer beim Stadtfest eröffnete Einrichtung. Er sei froh, dass die Einrichtung so gut angenommen werde. „Viele Konflikte spielen sich im familiären Umfeld ab“, so Kapfer-Arrington Sie würden nicht allzu selten durch verschiedene Vereine in Penzberg aufgegriffen werden – und diese Organisationen hätten schon viel früher einem Treffpunkt wie diesem bedurft, so der Vereinskümmerer.

242 Mitglieder

„Seit über 100 Jahren engagiert sich die AWO für sozial benachteiligte Menschen“, hob Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) hervor. Ob Seniorenzentren, Kindertagesstätten, die Tafel, Familien in Not oder die Ukraine-Flüchtlinge: Ohne die Unterstützung der AWO ginge dort nichts.



Wie andere Vereine auch hätte aber ebenso die AWO Schwierigkeiten, Vorstandsposten zu besetzen und Helfer zu finden, erklärte Ortsvorsitzende Ute Frohwein-Sendl. Zwar stehe der Ortsverein mit 242 Mitgliedern (234 im Jahr 2021) recht stabil da. Doch der Altersdurchschnitt ist mit 72,1 Jahren recht hoch.



Laut Frohwein-Sendl gibt die Jahreshauptversammlung in der Regel Anlass, ausführlich über vergangene Veranstaltungen zu referieren. Corona geschuldet konnte jedoch in 2021 beispielsweise weder ein Martinsumzug noch eine Adventsfeier stattfinden. Martinsbrezn für die Kinder am Stadtplatz und ein Adventskalender hätten wenigstens den Totalausfall verhindert.

+ Der AWO-Kalender kostet 10 Euro, das Geld kommt bedürftigen Familien zugute. © Andreas Baar

AWO-Kalender und Spenden: Ab sofort werden in der Vorweihnachtszeit wieder Türchen geöffnet: Ihren Adventskalender „Tut gut“ hat auch die Penzberger AWO heuer wieder herausgebracht (Rundschau berichtete). Gefüllt mit Fairtrade-Schokolade, versehen mit Infos über die sozialen Angebote des Ortsverbands – und alles für einen guten Zweck. Der Kalender wird für 10 Euro angeboten, der Erlös fließt in die Arbeit vor Ort. Erhältlich ist er bei folgenden örtlichen Geschäften: Kindermode Liab & Lässig, Trachtenstube Inge, Café Extra sowie Kosmetik & Beauty Uhl. Mit dem Erlös unterstützt die Arbeiterwohlfahrt hilfsbedürftige Penzberger Familien. Wer die Arbeit des Ortsverbands generell unterstützen möchte: Spenden auf das Konto DE 64 7035 1030 0000 3014 40, Sparkasse Oberland.

Not wird größer

Sorgen bereitet Frohwein-Sendl die zunehmende Zahl an Bedürftigen und Wohnungssuchenden. „Die Reihe an der Tafel etwa wird immer länger“, so die AWO-Aktivistin. 325 Tafelgäste würden derzeit versorgt. Noch schlimmer sähe es beim Thema Wohnen aus: „Wohnraum darf nicht zur Ware werden.“ Unter diesem Motto hatte die AWO ein Handlungskonzept erarbeitet. Leider seien Vorschläge wie Bürgeranleihen oder Nachlass auf Grundstücke der Stadt, keine zeitliche Begrenzung der Sozialbindungen allenfalls graue Theorie. „Wir können nur Ideen liefern“, sah Frohwein-Sendl ihre Handlungsfähigkeit begrenzt.

Immerhin gibt es Lichtblicke, etwa der erfolgreiche Betrieb des AWO-Seniorenzentrums oder das Lernprojekt, bei dem zwölf Ehrenamtliche 14 Kinder betreuten. Weitere 14 Interessenten stünden auf der Warteliste, so die AWO-Vorsitzende. Ebenso freute sich Monika Beyer über eine Geldspende in Höhe von 500 Euro: Beyer betreut das AWO-Kinderhaus an der Birkenstraße.

Mann für den Vorstand

Die Besetzung des Ortsvorstands änderte sich nur geringfügig. Beisitzerin Edeltraud Dispan ging aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand. 27 Jahre war sie im Vorstand aktiv. Für sie kommt Tobias Szigeli, der in Abwesenheit ernannt wurde. „Endlich ein Mann in unserer Frauendominierten Führungsriege“, freute sich Vorsitzende Frohwein-Sendl. Zudem bringe er mit seinen nicht einmal 30 Jahren frischen Wind in den Ortsverein.