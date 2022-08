B472 bei Habach: Bikerin (31) erleidet bei Unfall schwerste Verletzungen

Von: Andreas Baar

Bei dem Motorradunfall wurde eine 31-jährige Peißenbergerin schwerst verletzt (Symbolbild). © Thomas Warnack/dpa

Habach - Schwerer Motorradunfall auf der B472: Eine Autofahrerin übersah beim Abbiegen eine Bikerin. Diese kam mit schwersten Verletzungen ins UKM.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag (9. August) gegen 18.40 Uhr auf der B472 bei Habach, an der Abzweigung der Staatsstraße 2038 in Richtung Murnau. Eine 63-jährige Murnauerin fuhr nach Polizeiangaben mit ihrem Kia auf der Bundesstraße in Richtung Obersöchering. An der Einmündung zur St2038 ordnete sich die Frau auf der Linksabbiegespur ein und bog nach links ab. Dabei übersah sie laut Polizei die entgegenkommende 31-jährige Motorradfahrerin, die mit ihrer Yamaha auf der B 472 in Fahrtrichtung Bichl fuhr. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Ein weiterer Motorradfahrer, der hinter der 31-jährigen Peißenbergerin fuhr, konnte noch nach links ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern.

Die Motorradfahrerin wurde mit schwersten Verletzungen in die Unfallklinik Murnau eingeliefert. Die Kia-Fahrerin erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen am Unterarm sowie einen Schock. Sie wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Penzberg gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils circa 5000 Euro.