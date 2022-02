B472 bei Sindelsdorf: Unfall fordert zwei Leichtverletzte

Von: Andreas Baar

Teilen

Die Polizei war vor Ort und nahm den Unfall auf. © Carsten Rehder/dpa

Sindelsdorf - Zwei Leichtverletzte und zwei abgeschleppte Fahrzeuge: Das ist die Bilanz eines Unfalls auf der B472 bei Sindelsdorf.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (16. Februar) kurz vor 7 Uhr in Sindelsdorf. Laut Polizei wollte ein 19-jähriger Sindelsdorfer mit seinem Hyundai von der Hauptstraße nach links auf die B472 in Richtung Autobahn abbiegen. Dabei entging ihm ein auf der Bundesstraße von links herannahender Mercedes Van, gesteuert von einer 30-Jährigen aus Garmisch-Partenkirchen. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Hyundai prallte frontal gegen die hintere rechte Seite des Mercedes. Der Van geriet dadurch ins Schleudern, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Leitpfosten und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Die 30-Jährige klagte nach Polizeiangaben über Schmerzen im Arm, habe aber eine ärztliche Versorgung vor Ort abgelehnt. Auch der Unfallverursacher verzichtete laut Polizei auf eine medizinische Behandlung seiner Nackenschmerzen.

Schaden über 12.000 Euro

Der Frontschaden am Hyundai beläuft sich auf circa 8000 Euro, den Seitenschaden beim Mercedes schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro. Dazu kommt ein Schaden an den Verkehrseinrichtungen in Höhe von etwa 200 Euro. Der entstandene Flurschaden konnte noch nicht beziffert werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.