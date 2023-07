Bäuerin und Unternehmerin: Schau der Glentleiten würdigt besondere Frauen

Von: Antonia Reindl

Am historischen Hof aus Kerschlach: (v.l.) Maria Lidl (stellvertretende Kreisbäuerin Weilheim-Schongau, Regine Wiesend (Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, und Museumsdirektorin Dr. Julia Schulte to Bühne © Antonia Reindl

Großweil - Neue Sonderausstellung auf der Glentleiten: Das Freilichtmuseum würdigt außergewöhnliche Bäuerinnen und Geschäftsfrauen.

Die Zollingerhalle im Freilichtmuseum Glentleiten gehört bis Ende Oktober gehört den Frauen. In der Sonderausstellung „Die Bäuerin als Unternehmerin des Jahres. 20 Jahre Wettbewerb“ werden besondere Biografien und Betriebe von außergewöhnlichen Landwirtinnen vor Augen geführt.

Die Sonderschau ist dabei mit ausgewählten Gebäuden auf dem Museumsgelände verbunden, in denen einst nicht weniger beeindruckende Frauen wirkten – mit Ideen und mit dem nötigen Mumm, diese umzusetzen. Ursprung der Ausstellung ist ein Wettbewerb des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Frauen, die zu „Bäuerin als Unternehmerin des Jahres“ gekürt werden, haben nicht nur innovative und kreative Ideen, sondern wissen diese auch erfolgreich umzusetzen.

Ein Wettbewerb zum Mutmachen

Der Wettbewerb, meinte Regine Wiesend, Leiterin des Referats Landfrauen/Einkommenskombinationen im Bayerischen Landwirtschaftsministerium, am Tag vor der Ausstellungseröffnung am Mittwoch (28. Juni), soll Frauen aber auch Mut machen, „dass sie sich trauen“. Trauen, zu ihren Ideen zu stehen und diese zu realisieren. Die Sonderausstellung „zeigt nun moderne Landwirtinnen, die mit Leidenschaft und Verstand ihre Höfe führen. Der Clou: Die Schau ist mit Stationen auf dem Gelände verknüpft, mit Biografien von Landwirtinnen vergangener Jahrzehnte und Jahrhunderte. „Wir spielen die Ausstellung ins Gelände hinein“, erläuterte Museumsleiterin Dr. Julia Schulte to Bühne.

Zu sehen Bis 29. Oktober ist die Sonderausstellung „Die Bäuerin als Unternehmerin des Jahres. 20 Jahre Wettbewerb“ im Freilichtmuseum zu sehen. Infos unter www.glentleiten.de.

Frau musste Einkommensquellen suchen

Man sei als Landwirt, als Landwirtin „nicht nur im Reichtum geschwommen“, es sei oft auch „ein karges Leben“ gewesen, erzählte Bezirkstagspräsident Josef Mederer. Man habe sich folglich Einkommensquellen suchen müssen. Unweigerlich kam Mederer seine Großmutter in den Sinn. Diese habe früher Eier gesammelt und Butter geschlagen. „Ihr Nebeneinkommen“, so Mederer. Unter den Frauen, denen Besucher auf dem Museumsgelände „begegnen“, findet sich etwa Nani Stocker: Sie verbrachte ab den 1930er-Jahren 23 Sommer als Sennerin auf der Kaseralm. Oder die Frauen, die über zwei Generationen hinweg den Kerschlacher Hof „Beim Hirten“ führten. Denn die Männer mussten im Krieg kämpfen – und nicht selten ihr Leben lassen.



Lebensgeschichten zum Anhören

In der Zollingerhalle erlebt man das Jetzt. Landwirtinnen von heute, ihre Ideen, Betrieb, Leben. Frauen, die in den vergangenen 20 Jahren als „Bäuerin als Unternehmerin des Jahres“ ausgezeichnet wurden. An jeder Fotografie ist ein QR-Code, der zur Stimme der jeweiligen Landwirtin führt – und zu dem, was diese zu sagen hat. Vertreten ist etwa Monika Blanz aus Bad Hindelang, Preisträgerin 2004. Einst verkaufte Blanz eigene Schafwollprodukte in einer Tenne. Heute führt Blanz „Minekussar’s Schoflädele“ mit stolzen 400 Quadratmetern Verkaufsfläche. Blanz habe Arbeitsplätze geschaffen, fertige und vermarkte regionale Produkte und stehe für eine umfängliche Verwertung tierischer Produkte, lobte Ministeriumsvertreterin Wiesend.

„Man muss immer schauen: Was passt zu mir, zum Betrieb, zum Hof“, sagte Maria Lidl, stellvertretende Kreisbäuerin des Landkreises Weilheim-Schongau und selbst im Penzberger Ortsteil Rain als Bäuerin Unternehmerin. Lidl war es ein Anliegen zu betonen, dass die Frauen der Ausstellung Stellvertreterinnen für „viele, viele Frauen“ seien. Nicht ohne Grund hat es sich das Referat von Wiesend auch zur Aufgabe gemacht, die Leistungen von Frauen aufzuzeigen, betonte Wiesend.