Offener Brief des Denkmalvereins

Bahnhofsumfeld: Penzberger Denkmalverein kritisiert den Wettbewerb

Von: Andreas Baar

„Gratisplätze auf unversiegelter Fläche“: Das Areal am Bahnhof ist für Pendler und Besucher, die in Penzberg einkaufen oder zum Arzt wollen, betont der Denkmalverein. © Andreas Baar

Penzberg - Das Thema Bürgerbeteiligung beschäftigt in Penzberg: Der Architekten-Wettbewerb zum Bahnhofsumfeld ruft den Denkmalverein auf den Plan.

Der städtische Planungswettbewerb zur Gestaltung des Bahnhofsumfelds schlägt hohe Wellen in Penzberg. Es geht um den Standort für einen Busbahnhof und das städtische Areal des P+R-Platzes auf der anderen Seite der Bahngleise, dass mit Handel, Wohnungen und einem öffentlichen Parkhaus mit 220 Stellplätzen bebaut werden soll. Aber: Soll überhaupt die Öffentlichkeit an dem Realisierungswettbewerb beteiligt werden? Teile des Stadtrats fordern dies, doch seitens der Stadtverwaltung ist man zurückhaltend.

Jury: Bürgerbeteiligung nicht möglich

Beim Infotreffen von Stadtrat und Vertretern des Preisgerichts am 19. April hinter verschlossener Tür kam das Thema auf den Tisch. Fazit: Eine Bürgerbeteiligung innerhalb des Wettbewerbs wird durch die Fachpreisrichter und dem betreuenden Büro „aus wettbewerbsrechtlichen Gründen für nicht möglich erachtet“, fasste das Bauamt für die jüngsten Stadtratssitzung zusammen. Die Verwaltung verweist stattdessen auf den „Tag der Städtebauförderung“ am 13. Mai. Die Wettbewerbsergebnisse würden dann lediglich am Ende in einer Ausstellung präsentiert. Angesichts der Dimension des Wettbewerbs sei eine Beteiligung der Öffentlichkeit auch „nicht zielführend“, letztendlich müsse der Stadtrat entscheiden, betonte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) in der Sitzung.

Eine Bürgerbeteiligung soll sich gemäß Rathaus auf das Bahnhofsgebäude konzentrieren, das Bauamt plant eine „Bürger-Werkstatt“ zur Sanierung. Das Thema ÖPNV soll eigenständig über das mittlerweile ausgeschriebene Mobilitätskonzept in die Öffentlichkeit gebracht werden.

Offener Brief des Denkmalvereins

Am Montag (1. Mai) verschickte der Verein für Denkmalpflege und Penzberger Stadtgeschichte einen offenen Brief. Inhalt: Massive Kritik von Vereinschef Max Kapfer am Vorgehen der Stadt. Eine Bürgerbeteiligung für den Wettbewerb werde mit „einer fadenscheinigen Begründung ausgeschlossen“. Dabei habe das Bauamt noch Ende letzten Jahres, den Stadträten empfohlen, die zu erwartenden baulichen Veränderungen der Innenstadt „in geeigneter Weise im Rahmen einer Bürgerbeteiligung in der Stadtgesellschaft zu verankern“, zitiert der Verein. Auch der Leitfaden „Bürgerbeteiligung im Städtebau“ des Bayrischen Bauministeriums wird herangezogen: Dieser erachte eine Beteiligung der Stadtgesellschaft bei der Wettbewerbsvorbereitung und der Aufgabenstellung für die Planer als sinnvoll. „Wir fühlen uns verschaukelt“, kritisiert Kapfer. Er verlangt: „Wir fordern, gehört zu werden.“

Sorgen um die Optik

Der Verein übt weitere inhaltliche Kritik am Wettbewerb. Dass der Busbahnhof eine große Rolle spielt, sei richtig, allerdings: „Zu wenig Aufmerksamkeit hat aber das Parkhausprojekt westlich der Gleise bekommen.“ Befürchtet wird „ein wahrer Monsterbau“ auf dem P+R-Areal. Der Verein malt angesichts der vom Stadtrat abgesegneten Planungsvorgaben das Schreckgespenst von Gebäuden mit einer Höhe von zwölf bis 15,50 Metern an die Wand, die nicht in die Umgebung passen würden.

Für den Denkmalverein ist es zudem „unbestreitbar erforderlich“ für Pendler und Stadtbesucher, eine ausreichende Zahl von Stellplätzen am Bahnhof anzubieten – das vorhandene P+R-Areal biete „Gratisplätze auf unversiegelter Fläche“. Ein weiteres Parkhaus, neben dem am Familienbad, werde Penzberg „nicht verschönern“, fürchtet man. Der Denkmalverein fordert stattdessen, die Aufgabenbeschreibung im Wettbewerb für das Areal offener zu formulieren– um Alternativen zu einem Parkhaus eine Chance zu geben.