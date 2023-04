Bahnstreik: Auch Region und Schülerbeförderung betroffen

Von: Andreas Baar

Teilen

Der Fernverkehr der DB und Nahverkehr der DB in Bayern wird am Freitag (21. April) wegen des Streiks vormittags eingestellt (Symbolbild). © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Region - Am Freitag (21. April) wird bei der Bahn wieder gestreikt. Das betrifft auch den Zugverkehr und die Schülerbeförderung in der Region.

Der Fernverkehr der DB und Nahverkehr der DB in Bayern wird am Freitag (21. April) vormittags wegen eines Streiks der Gewerkschaft EVG eingestellt. Dies gibt die Bahn bekannt. Auch am Freitagnachmittag sei mit Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen. Die Bahn weist auf die Infomöglichkeiten unter www.bahn.de, im DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft unter der Nummer 08000/996633 hin. Laut Bahn können alle Fahrkarten des Deutschlandtarifs mit Reisedatum 21. April von Mittwoch (19. April) bis Dienstag (25. April, 23.59 Uhr) flexibel genutzt werden.

Regiobahn

Auch die Bayerische Regiobahn (BRB) weist auf Einschränkungen hin. Die Vorhersage der Auswirkungen in den fünf Netzen der BRB sei angesichts fehlender Details zum Streik allerdings schwierig. Die BRB rechnet in den ersten Stunden nach Streikende mit Verspätungen und Ausfällen. Infos dazu gibt es unter www.brb.de.

Schülerbeförderung

Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen weist darauf hin, dass der deutschlandweite Streik voraussichtlich auch zu umfassenden Ausfällen in der Schülerbeförderung im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen führen wird. Betroffen sind sowohl MVV-Buslinien als auch der Zugverkehr der Bayerischen Oberlandbahn und der Regionalverkehr Oberbayern (RVO). Das Landratsamt hat bereits alle weiterführenden Schulen im Landkreis informiert. Die Streikmaßnahmen sind laut Kreisbehörde bis 11 Uhr angekündigt, bis dann Busse und Bahnen wieder fahrplanmäßig fahren, könne es einige Zeit dauern. Infos unter www.mvv-auskunft.de, www.dbregiobus-bayern.de und www.s-bahn-muenchen.de.