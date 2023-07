Ex-Profi macht mit

Baseball in Penzberg: TSV-Panthers bei Deutscher Meisterschaft

Von: Andreas Baar

Getroffen: Gute Baseball-Arbeit beim TSV Penzberg. © Privat/Wolfgang Johann Lindner

Penzberg - Großer Auftritt für die Baseballer des TSV Penzberg: Die Panthers treten jetzt bei der Deutschen Softball Slowpitch Meisterschaft in Köln an.

Jung und schon erfolgreich: Die Sportart Baseball wird erst seit 2019 im TSV Penzberg aufgebaut. An diesem Wochenende (15./16. Juli) treten die Penzberg Panthers bei der Deutschen Softball Slowpitch Meisterschaft in Köln an. Insgesamt 14 Teams nehmen an der Deutschen Meisterschaft in Köln teil. In der Vorrunde treffen die Panthers auf die Aachen Greyhounds, Southwest Tikis aus Kaiserslautern, Potsdam Porcupines, Freising Grizzlies, Wuppertal HitHunters und die Beauties & Beasts aus Berlin.

Das Baseball-Angebot zieht: Mittlerweile hat die Sportart beim TSV Penzberg mehr als 60 Mitglieder in allen Altersklassen. © Privat/Wolfgang Johann Lindner

Sparte gibt es seit 2019

Softball ist eine Variante des Baseballsports. Seid knapp drei Jahren gibt es in Penzberg eine Sparte beim TSV. Das Baseball-Angebot zieht: Mittlerweile hat die Sportart mehr als 60 Mitglieder in allen Altersklassen, berichtet Trainer und Panthers-Gründer Andreas Büchner. Das jüngste Baseball-Team ist bei der Altersklasse fünf bis acht Jahre beheimatet. Es gibt noch ein Baseball-Jugendteam mit Spielern von neun bis 14 Jahren. Und ein Softball Mixed Team für Erwachsene.

Die Trainingszeiten Die Trainingszeiten sind am Dienstag und Donnerstag im Karl-Wald-Stadion: 17 bis 18.30 Uhr Kinder von fünf bis zehn Jahre; 18.30 bis 20 Uhr Jugend und Erwachsene. Weitere Trainingseinheiten und Infos unter Telefon 0160/90501271 (Andreas Büchner).

Niveau ist stark gestiegen

Im Bereich Softball Slowpitch haben die Penzberger laut Büchner mehr als 30 Akteure aus 14 verschiedenen Vereinen in Deutschland vereint. „Es hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass in Penzberg gute Arbeit geleistet wird“, bilanziert der Trainer. So kämen Spieler und Spielerinnen aus Peißenberg, Landsberg, München und Bad Tölz jede Woche zu den bis zu drei Trainingseinheiten. Die konstante Arbeit macht sich bezahlt. Das Leistungsniveau sei „in kürzester Zeit explosionsartig gestiegen“, so der Trainer. So wurde heuer im Frühjahr der erste Titel eingefahren: deutscher Hallenmeister in Gauting.



Wer Lust auf Baseball oder Softball hat, ist bei den TSV-Panthern gern gesehen. © Privat/Wolfgang Johann Lindner

Ex-Profi macht mit

Büchner selbst hat in der Bundesliga Baseball gespielt und wurde als Trainer und Spieler mehrfach deutscher Meister. Der Penzberger hat auch nützliche internationalen Beziehungen. Dank diesen wird der Kader der Penzberger mit Jose Tavera (Ex-Profi der Pittsburgh Pirates) und dem US-Amerikaner Ricardo Arbarrat (Spielertrainer eines US-Army Teams) verstärkt. Beide haben schon seit vergangenem Jahr öfters für die Penzberger bei Testspielen mitgemacht.



Erfahrene Trainer

Übrigens: Wer Lust auf Baseball oder Softball hat, ist bei den TSV-Panthern gern gesehen. Im Trainerstab sind lizenzierte Coaches sowie mit Vroni Listl (ehemalige Softball-Nationalspielerin und bayerische Junioren-Auswahltrainerin) und Gregor Miklik (ehemals Nationalspieler Baseball und Bundesligacoach) echte Experten.