Bastler gesucht: Penzberger Rathaus soll wieder ein Adventskalender werden

Von: Max Müller

Das Penzberger Rathaus soll sich auch heuer wieder weihnachtlich strahlen. © Stadt

Penzberg – Es werden heuer wieder engagierte Bürger gesucht, die kreative Fensterbilder basteln. Das Rathaus soll sich wieder in einen Adventskalender verwandeln.

Das Penzberger Rathaus soll sich auch heuer wieder in einen großen Adventskalender verwandeln. Ab dem 1. Dezember wird jeden Tag ein neues Fenster in weihnachtlicher Atmosphäre strahlen. Für die Mitmach-Aktion der Stadt und der „Aktion KleinKUNST“ werden noch kreative Bastler gesucht, um den rathäuslichen Kalender zu gestalten. Das Motiv-Thema lautet „Unsere Erde, Erdteile, Planeten, Sonne und Mond“. Die Maße für die Bilder betragen 90 Zentimeter in der Breite und 110 in der Höhe.

Engagierte Bastler, Schulen, Kindergärten, Kulturschaffende und Vereine können sich bis zum 30. Oktober bei Evi Mummert per E-Mail an kleinkunst-penzberg@gmx.de melden. Der Abgabetermin für die fertigen Fensterbilder ist am Dienstag, 29. November, im Bürgerbüro des Rathauses.