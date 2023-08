Baustellen-Fortsetzung in Penzberg: Jetzt wird Birkenstraße zur Einbahnstraße

Von: Andreas Baar

Nur in einer Richtung durch die Birkenstraße: Der Verkehr muss einspurig an der Baustelle (gelber Bereich) vorbeigeführt werden. © Stadt Penzberg

Penzberg - Nächste Straßensperrung in Penzberg: Die Birkenstraße wird für über eine Woche zur Einbahnstraße - Grund ist der Parkhaus-Bau am neuen Familienbad.

Wegen der Arbeiten an der Zufahrt zum neuen Familienbad-Parkhaus an der Birkenstraße wird die Zufahrt zur Birkenstraße von der Seeshaupter Straße aus teilweise gesperrt. Zugleich erfolgt die Erneuerung des Gehwegs zwischen Weidenweg und der Landkreis-Sporthalle. Dies teilt die Stadt mit. Die Teilsperrung soll laut Rathaus von Mittwoch (30. August) bis Freitag (8. September) dauern - und noch vor Schulbeginn fertiggestellt sein.

Einspurig und Einbahnstraße

Der Verkehr kann nur einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Da die Arbeitsstelle gut 75 Meter lang ist wird die Birkenstraße für die Zeit der Bauarbeiten zur Einbahnstraße. In der Bauzeit kann die Birkenstraße zwischen dem Parkplatz vor der Kita und dem Weidenweg nur von der Wölflstraße in Richtung Seeshaupter Straße befahren werden. Aus Richtung Seeshaupter Straße ist die Zufahrt bis Weidenweg frei sowie die Zufahrt für Baustellenfahrzeuge bis zur Baustelle. Die Fußgänger werden an der Einmündung Seeshaupter Straße über den rot markierten Bereich auf die nördliche Straßenseite und bei der Landkreis-Sporthalle vor der Baustelle im Tempo 30-Bereich auf die andere Seite geführt.

Auch Stadtbus betroffen

Ebenso betroffen ist laut Rathaus auch die Stadtbuslinie 1B: Während der Bauzeit kann die Haltestelle Birkenstraße nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, die nächstgelegenen Haltestellen Wölfl oder Seeshaupter Straße/Friedhof zu nutzen.