Die Bayrischen Leichtmetallwerke ziehen als Teil der Winning Group nach Penzberg

Die Moderne Fertigung der Winning BLW München zieht nach Penzberg. © Winning BLW

Penzberg - Die Winning BLW entwickelt, produziert und vertreibt an drei Standorten in Deutschland Getriebe- und Achskomponenten für den konventionellen als auch teil- und vollelektrifizierten Antriebsstrang. Die Kunden des Unternehmens mit 100-jähriger Tradition sind vor allem namhafte Hersteller aus der Nutzfahrzeug- und Landwirtschaftsindustrie.

Jahrzehntelange Erfahrung kombiniert mit innovativen Ideen

Mit jahrzehntelanger Erfahrung auf dem Sektor der Präzisionsumformung ist das Unternehmen innovativer Partner der internationalen Fahrzeugindustrie und deren Zulieferer. Die Winning BLW zeichnet sich durch ihre globale Ausrichtung bei zugleich im besten Sinne mittelständischen Strukturen aus. Kurze Entscheidungswege und dezentrale Verantwortung prägen die Winning BLW und den Arbeitsalltag der Mitarbeiter. „Täglich verbinden wir in unserem Alltag das Beste aus der Erfahrung, mit neuen und innovativen Ideen“ erklärt Sieghard Hall, Werkleiter des neuen Werkes in Penzberg.

Sieghard Hall, der Werkleiter des neuen Werkes in Penzberg stellt Mitarbeitern der Winning BLW das neue Layout vor. © Winning BLW

Im Verlauf des Jahres 2023 wird der Standort München nach Penzberg verlagert

Das ehemalige Hörmann-Gelände bietet der Winning BLW in München die Gelegenheit die Anlagen ideal anzuordnen und am Standort Penzberg zu wachsen. Vor diesem Hintergrund sucht das Unternehmen Verstärkung in ganz unterschiedlichen technischen und kaufmännischen Funktionen und steht deshalb auch initiativen Bewerbungen offen gegenüber. „Wir haben bereits einige neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Penzberg und dem Umland eingestellt und freuen uns über jede Bewerbung, gerne auch als Initiativbewerbung“ sagt Personalleiter David Czech. Unsere aktuellen Stellenangebote finden Sie unter www.winningblw.com/karriere/.

Die Betriebskantine ist eingerichtet und wartet auf Besucher. © Winning BLW