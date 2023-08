Bei Tanja Priller läuft es rund: Penzberger Mountainbikerin siegt im Montafon

Von: Andreas Baar

Gut dabei trotz widriger Witterung: Tanja Priller aus Penzberg fuhr beim Ischgl Ironbike auf Platz Zwei.

Penzberger - Die Penzberger Mountainbike-Fahrerin Tanja Priller (26) siegte beim Montafon-Marathon. Auch bei zwei anderen Rennen landete sie auf Stockerl.

Für die Penzberger MTB-Fahrerin Tanja Priller (26) vom RSC Wolfratshausen läuft es richtig gut. Beim Montafon M3 MTB-Marathon über 130 Kilometer und 4500 Höhenmeter siegte Priller. „Wegen der Länge des Rennens habe ich mir vorgenommen, mich von niemandem beeinflussen zu lassen und mein eigenes Tempo zu fahren“, berichtet die 26-Jährige. Priller fand ein gutes, konstantes Tempo, am letzten Anstieg konnte sie zur Führenden aufschließen. Am letzten Anstieg fuhr sie einen möglichst großen Vorsprung heraus, in der Abfahrt „lief es dann doch besser als erwartet“. Es war Prillers erster UCI C1-Sieg. „Ich habe mich riesig gefreut.“



Zweite in Ischgl

Zuvor ging die Penzbergerin beim Ischgl Ironbike über 72 Kilometer und 3400 Höhenmeter an den Start (Foto: Privat). Bei widrigen Wetterverhältnissen landete Priller auf dem zweiten Platz. An einem langen Anstieg konnte sie das Tempo der Siegerin nicht ganz mitgehen. „Ich habe trotzdem nicht aufgegeben und weitergekämpft, obwohl es schon ziemlich kalt war.“Priller war zufrieden: „Ich hätte noch vor kurzem nicht gedacht, dass ich bei so großen Rennen um den Sieg mitfahren kann.“

Super unterwegs: Tanja Priller siegte beim Kampenkönig-Rennen mit einem neuen Streckenrekord.

Sieg beim Kampenkönig-Rennen

Noch besser lief es für Priller beim Kampenköing-Rennen an der Kampenwand. Die RSC-Fahrerin siegte mit zwei Sekunden Vorsprung auf ihre Verfolgerin. Die Penzbergerin bezwang die sechs Kilometer und 610 Höhenmeter mit einem neuen Streckenrekord in 31:29 Minuten.