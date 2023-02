Bekommt Penzberg eine Disco? Bauausschuss stimmt schon mal zu

Von: Andreas Baar

Penzberg - Eine Disco samt Gastronomie und Gewerbe: Das soll Penzberg an der Dr.-Gotthilf-Näher-Straße bekommen. Der Bauausschuss hat nicht dagegen.

Discofreunde haben es mangels Masse in Penzberg schwer. Das könnte sich ändern. Zumindest wenn es nach einer Investmentfirma aus Putzbrunn bei München geht: Deren Bauantrag für ein dreigeschossiges Gewerbeprojekt samt Tiefgarage und Betriebswohnungen – inklusive Disco oder Club mit 247 Quadratmetern Fläche im Keller sowie Gastronomie im Erdgeschoss und der 1. Etage – im Gewerbegebiet an der Dr.-Gotthilf-Näher-Straße ging im jüngsten Bauausschuss ohne Gegenstimmen durch.

Platz für Handwerker und Start-Ups

Der Neubau soll auf einem ungenutzten Areal am Waldrand und nahe dem Moorgebiet entstehen. Stadtbaumeiter Justus Klement sprach von einem „komplexen Gebäude“: Es soll Platz für Handwerks- und Kleinbetriebe, Start-Ups sowie Unternehmen aus Forschung und Entwicklung bieten. Das Gebäude ist für neun Gewerbebetriebe ausgelegt. Diesen wäre jeweils eine Betriebswohnung im 3. Obergeschoss zugeordnet – drei Einzimmer- und sechs Zweizimmer-Einheiten.



Parkplätze doppelt belegen

Für die Disco sind circa zwölf Angestellte geplant, zehn Beschäftigte sollen im Restaurant oder Steak-House arbeiten. Auf dem Grundstück werden 79 Kfz- und 34 Fahrradstellplätze nachgewiesen. Damit dass reicht, müssen die Parkplätze für eine Doppelbelegung zeitlich getrennt genutzt werden.



Geplant ist ein Hauptgebäude mit drei Querriegeln. © Stadt/Bauamt

Kinderspielplatz wird abgelöst

Für die Disco in einem Gewerbegebiet bedarf es allerdings einer Ausnahmegenehmigung. Was laut Klement bei der „lärmunempfindlichen Umgebung“ kein Problem wäre – dem sich der Ausschuss anschloss. Ebenfalls zugestimmt wurde der Befreiung von der Kinderspielplatz-Pflicht. Die an die Stadt zu zahlende Ablöse gemäß Maria Probst (CSU) für die Sanierung anderer Anlagen in der Stadt verwendet werden. Die neun Wohnungen sollen über Grunddienstbarkeiten abgesichert werden, damit daraus nicht plötzlich größere Einheiten entstehen.



Zustimmung im Bauausschuss

Pläne für eine Disco hatte es in Penzberg immer wieder mal gegeben. Die BfP scheiterte mit ihrem Antrag für einen Tanztempel auf dem Edeka-Areal, auch die Idee für eine Discothek an der Bichler Straße verlief im Sand. Im Bauausschuss stieß das jetzige Kombipaket auf Wohlwollen. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) sprach von „einer Bereicherung“ für Penzberg. „Es tut der Stadt sehr gut“, pflichtete Sebastian Fügener (Grüne) bei. „Die Jugend wird es riesig freuen“, meinte Armin Jabs (BfP). CSU-Stadträtin Probst lobte die „Durchmischung von verschiedener Nutzung“. Jack Eberl (FLP) hatte ein „totales Lob“ übrig: „Das Ganze passt da draußen einfach hin.“ Allerdings konstatierte Eberl ein „kleines Bauchweh“ bei den Betriebswohnungen und fürchtete mögliche Probleme mit dem benachbarten Gewerbe und Industrie.