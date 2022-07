Benediktbeuern: Betrunkener verirrt sich in Gärten und hinterlässt Schaden

Von: Andreas Baar

Benediktbeuern - Ein offenbar Betrunkener hat in Benediktbeuern in mehreren Gärten randaliert. Er hinterließ einen hohen Schaden.

Am Freitag (29. Juli) verirrte sich in Benediktbeuern „laut Feststellung von Anwohnern“, so die Polizei, im Zeitraum von circa 23 bis 23.30 Uhr ein bislang Unbekannter, der offenbar stark angetrunken war, in mehrere Privatgrundstücke. Ort des Geschehens war nah dem Kloster am Pfarrer-Huber-Weg. Wie es aussah, kam der Betrunkene nach Polizeiangaben vom kurz vorher zu Ende gegangenen Konzert der Band „La Brass Banda“ im Meierhof des Klosters. In mindestens zwei Grundstücken beschädigte der Mann Garteneinrichtungen und Bepflanzungen im Gesamtschaden von circa 1200 Euro. „Irgendwann fand er offenbar dann doch den Ausweg und verschwand unerkannt in der Dunkelheit“ so Steffen Wiedemann, Dienststellenleiter der Polizeistation Kochel. Die Anzeige wurde am Folgetag erstattet. Geschädigt sind nach bisherigen Erkenntnissen als Anwohner eine 68-Jährige sowie ein 65-Jähriger. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08041/76106-273.