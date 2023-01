Berghalde und Ammergauer Alpen: Zwei Einsätze für Penzberger Bergwacht

Die Bergwacht Penzberg rückte mit dem Technikfahrzeug nach Oberammergau aus. © Bergwacht Penzberg

Penzberg - Zwei Einsätze an einem Tag für die Penzberger Bergwacht. Die Freiwilligen halfen auf der Berghalde und in den Ammergauer Alpen.

Dieser Samstag (21. Januar) war ein durchaus stressiger Tag für die Ehrenamtlichen der Penzberger Bergwacht. Die Einsatzkräfte leisteten an zwei Einsatzorten wertvolle Hilfe. Der erste Alarm erreichte die Bergwacht um 16.49 Uhr: eine verletzte Person an der Barbarakapelle auf der Penzberger Berghalde. Zwei Kameraden rückten mit dem Gelände-Einsatzfahrzeug aus. Für den Rettungsdienst war der Weg zur Unglücksstelle aufgrund der winterlichen Verhältnisse nicht zu bewältigen, heißt es von der Bergwacht. Die am Knie verletzte Frau wurde mit dem Einsatzfahrzeug sicher zum Fuß der Berghalde transportiert und dem wartenden Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben.

Technische Hilfe der Penzberger Bergwacht: Die Einsatzkräfte konnten dank GPS-Tracker in Echtzeit digital verfolgt werden. © Bergwacht Penzberg

Wanderer hatten sich verstiegen

Fast zeitgleich ging um 17 Uhr ein weiterer Hilferuf aus Oberammergau ein. Hier hatten sich vier Wanderer bei dem Versuch, die Weitalpspitze in den Ammergauer Alpen zu erreichen, verstiegen. Mit Einbruch der Dunkelheit wählten sie den Notruf und gaben ihre Position durch. Drei Bergwachtler rückten mit dem Technikfahrzeug (LKLD) aus, um die Einsatzleitung der Bergwacht Oberammergau und die Suchmannschaften der Bergwachten Unterammergau, Steingaden, Ammertal und Oberammergau zu unterstützen. Alle Einsatzkräfte wurden mit GPS-Trackern ausgestattet, sodass sie in Echtzeit auf einer digitalen Karte verfolgt werden konnten. Gegen 20 Uhr wurde der Einsatz erfolgreich beendet. „Die vier verstiegenen Personen waren gefunden und konnten sicher zurück ins Tal gebracht werden“, teilt die Penzberger Bergwacht mit.