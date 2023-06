Besuch aus Partnerstadt: Acht Schüler aus Langon zum Praktikum in Penzberg

Von: Andreas Baar

Teilen

Besuch im Penzberger Rathaus: Die Schüler aus Langon mit Bürgermeister Stefan Korpan (r.) und den beiden Lehrerinnen Melissa Fischer (2.v.l.) und Nathalie Gatineau. © Andreas Baar

Penzberg - Das Penzberger Gymnasium setzt den Schüleraustausch mit der Partnerstadt Langon fort. Acht junge Franzosen sind zum Praktikum in Betrieben.

Das Programm gibt es bereits seit 2005 in Penzberg: Das örtliche Gymnasium bietet Schülern aus der französischen Partnerstadt Langon im Rahmen von Schüleraustauschen die Möglichkeit ein zehntägiges Praktikum in einem Betrieb zu absolvieren. Heuer machten sich acht Schüler im Alter von 16 bis 17 Jahren vom Lycée Jean Moulin mit Lehrerin Nathalie Gatineau auf nach Oberbayern. Auf dem Programm stand auch ein Besuch im Rathaus.

Im Sitzungssaal empfing Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) die jungen Besucher. Der Austausch „gerade zwischen jungen Menschen“ sei wichtig für die Partnerschaft, betonte das Stadtoberhaupt – denn dies wurde den Gedanke der deutsch-französischen Freundschaft weiter „in die Zukunft tragen“.

Von Bäckerei bis Seniorenzentrum

Das Gymnasium hatte örtliche Betriebe angeschrieben und um Teilnahme geworben, berichtete Französischlehrerin Melissa Fischer. Und so schnuppern die acht Franzosen bei der Grundschule an der Birkenstraße, im Kindergarten St. Raphael, im AWO-Seniorenzentrum, beim Edeka-Supermarkt, der Bäckerei Eberl und im Landgasthof Osterseen in Iffeldorf in das bundesdeutsche Arbeitsleben rein. Am 1. Juli geht es mit dem Flieger wieder zurück in die Heimat. Bis dahin steht aber nicht nur Arbeiten auf dem Programm. Die Franzosen, die bei Gastfamilien untergebracht sind, besuchen auch das Gymnasium und machen Freizeitaktivitäten. So ist zum Abschluss eine große Grillfeier geplant.

Vereine und Firmen ins Boot holen

Vor den Osterferien waren zuletzt 13 Penzberger Gymnasiasten aus der 10. Stufe und der Q11 für zwei Wochen in Langon gewesen. Dort lernten sie unterschiedliche Betriebe und Einrichtungen, von der Grundschule über eine Bäckerei bis zur Bücherei, kennen. Die Stadt möchte generell die Partnerschaft mit Langon auf eine breitere Basis stellen. Angedacht sind laut Bürgermeister verstärkt Kontakte im Bereich Jugendarbeit, Ortsvereinen sowie zwischen Unternehmen.