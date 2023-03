Betrügerische Anrufe: Polin (24) in Weilheim festgenommen

Von: Max Müller

Teilen

Skrupellose Betrüger spielen mit der Angst, um an Geld zu kommen (Symbolbild). © panthermedia/Brian Jackson

Region – Immer wieder werden Senioren in der Region Opfer von Schockanrufen. In Weilheim wurde nun eine 24-jährige Betrügerin festgenommen.

Nach Schockanrufen in Geretsried und Weilheim beteiligten sich am Mittwoch (15. März) zahlreiche Polizeidienststellen an Fahndungsmaßnahmen, die schließlich auch zu einem Erfolg führten. Eine 24-jährige polnische Staatsangehörige wurde gegen 14 Uhr in Weilheim festgenommen, nachdem sie kurz zuvor Kontakt zu einem 72-Jährigen aufgenommen hatte, der ihr Geld übergeben sollte.

Zu einer Übergabe war es laut Polizei jedoch nicht gekommen, stattdessen klickten die Handschellen bei der mutmaßlichen Geldabholerin. Sie wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Längst sind die Maschen der Betrüger hinlänglich bekannt, dennoch werden leider immer noch vor allem Senioren Opfer der Telefonbetrüger und verlieren teils horrende Geldsummen. Die Polizei warnt deshalb weiterhin eindringlich und gibt Verhaltenstipps.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen , auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen, z. B. zu einem Einbruch in der Nähe oder einer Kaution, die unbedingt zu bezahlen ist!

, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen, z. B. zu einem Einbruch in der Nähe oder einer Kaution, die unbedingt zu bezahlen ist! Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! Legen Sie einfach auf!

von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! Legen Sie einfach auf! Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über ihr Hab und Gut, Ihr Bargeld und Ihre Wertgegenstände! Legen Sie einfach auf!

Legen Sie einfach auf! Lassen Sie niemanden in die Wohnung , der sehen will, wo Sie Geld oder Schmuck aufbewahren!

Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück! Drücken Sie KEINE Wahlwiederholung . Legen Sie auf und wählen Sie dann den Notruf 110!

, der sehen will, wo Sie Geld oder Schmuck aufbewahren! Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück! . Legen Sie auf und wählen Sie dann den Notruf 110! Erstatten Sie immer, auch im Versuchsfall, Anzeige bei Ihrer Polizeiinspektion!

bei Ihrer Polizeiinspektion! Insbesondere die Jüngeren werden ausdrücklich gebeten: sprechen Sie offen über die perfiden Maschen der Telefonbetrüger und sensibilisieren Sie so Ihre nahestehenden Verwandten und Bekannten, die Opfer solcher hinterhältigen Anrufe werden könnten!