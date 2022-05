Bewerbung für Landesgartenschau: Erste Hanni-Herden in Penzberg gesichtet

Von: Max Müller

Hanni-Herde und Marketing-Schäfer: (v.l.) Stadtbaumeister Justus Klement, Landschaftsarchitekt Harry Dobrzanski (Büro: Die Grille) und Rathaussprecher Thomas Sendl. © Max Müller

Penzberg – Das Schaf dient als Maskottchen für die Bewerbung der Stadt für die Landesgartenschau. Nun wurden 250 der Hanni-Aufsteller vom Bauhof in Penzberg platziert.

Friedlich weiden die Hanni-Herden nun im Penzberger Stadtgebiet. Insgesamt 250 Exemplare wurden laut Stadtbaumeister Justus Klement vergangenen Dienstag und Mittwoch vom städtischen Bauhof in Penzberg platziert und vorbereitet. Vorbereitet heißt in diesem Kontext: aufgesteckt, geleimt und getackert. Geschoren werden mussten diese Schafe glücklicherweise nicht.



Wenn die Aufsteller knapp werden, hätte man auf Stadtseiten nochmal die gleiche Menge, um bei der Werbeaktion nachzuziehen. Darum geht es nämlich: Hanni soll als Maskottchen für die Bewerbung der Stadt für die Landesgartenschau zwischen 2028 und 2032 dienen. Was bereits beim Stadtfest 2013 als Maskottchen funktionierte, könnte ja heuer auch klappen. Man muss das Rad eben nicht neu erfinden. Nun hoffen die einzelnen Hannis ihren Weg in die Hände der Bürger zu finden.

Klauen erlaubt

Die Penzberger sind laut Rathaus-Pressesprecher Thomas Sendl aufgerufen, die Hanni-Aufsteller mit nach Hause, zur Arbeit oder in den Urlaub zu entführen. Als Gegenleistung erbittet die Stadt nur Fotos und Selfies mit den Schafen, die man den Bewerbungsunterlagen zur Landesgartenschau beilegen kann. Laut Klement befindet man sich bei der Zusammenstellung der Mappe „im Endspurt“. Abgabe der Unterlagen ist nämlich am kommenden Freitag, 27. Mai.



Es muss sich keiner Sorgen machen, wenn er einen Hanni-Aufsteller aus dem Boden zieht: Auch in der Polizeiinspektion Penzberg steht bereits ein legal entwendetes Exemplar und auch in der Rundschau-Redaktion stehen zwei Pappschafe. Das Motto heißt also: mutig zupacken. Die kreative Fotomotive inklusive Hanni sollen dann per E-Mail an landesgartenschau@penzberg.de geschickt werden. Laut Iris Futterknecht von der Stadt können engagierte Penzberger Schaffotografen ihre Beiträge auch gern auf den Social-Media-Kanälen der Stadt teilen, markieren oder kommentieren.



Finden kann man die Hanni-Aufsteller unter anderem am Stadtplatz und Bahnhof sowie an den fünf geplanten Landesgartenschau-Bereichen.

Regionale Partner

Während das Schaf-Marketing in die nächste Runde geht, haben sich bei der Stadt schon die ersten regionalen Partner für eine mögliche Landesgartenschau gemeldet. Stadtbaumeister Klement berichtete unter anderem vom Benediktbeuerer Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK), von der Stiftung Kunst und Natur aus Nantesbuch und dem Tourismusverband Pfaffenwinkel. Klement: „Hierbei geht es nicht um Geld, sondern nur um inhaltliches Interesse.“