Bewerbung für Landesgartenschau: Penzberger Grüne noch nicht überzeugt

Von: Andreas Baar

Teilen

„Eine Schau für alle Ortsteile“: Auch so bewirbt sich die Stadt Penzberg in ihrer Mappe um eine Landesgartenschau. © Grafik: Stadt

Penzberg – Die Stadt Penzberg muss am 27. Mai ihre Bewerbung für die Landesgartenschau abgeben. Im Bauausschuss wurde deutlich, dass die Grünen-Fraktion noch Diskussionsbedarf hat.

Am Dienstagabend war im Penzberger Bauausschuss eigentlich alles gesagt. Stadtbaumeister Justus Klement hatte soeben über den Stand der Bewerbung Penzbergs für die Landesgartenschau, am liebsten wäre der Termin im Jahr 2028, berichtet. „Wir sind im Endspurt dieser Vorbereitung“, erklärte der Bauamtschef. 20 gebundene DIN A0-Exemplare werden gedruckt, schön mit Fotos, Grafiken und Texten versehen. Das Ganze gibt es natürlich noch in digitaler Form. Die Mappe muss am 27. Mai an die Landesgartenschau-GmbH raus.

Für Juli wird der Besuch der Jury vor Ort erwartet, bis Herbst soll eine Entscheidung fallen. Klement machte nochma ls deutlich, dass die finanzielle Obergrenze für die Stadt bei zehn Millionen Euro liegen wird, bei einer maximalen Fördermöglichkeit von fünf Millionen Euro. Bei rund 9,7 Millionen Euro liegt jetzt der Ansatz. Plus die Kosten für den eigentlichen Betrieb der grünen Megaveranstaltung, die aber noch nicht zu beziffern seien.



Mit erneutem O.k. ein Zeichen setzen

Neu ist im Zeitplan: Am Dienstag, 31. Mai, soll der Stadtrat – wenn auch nachträglich, was aber laut Klement kein Problem ist – nochmals sein Plazet zur Bewerbung geben. Im Mai vergangenen Jahres hatte das Lokalparlament bereits einstimmig das Interesse an einer Bewerbung bekundet. Ein weiteres O.k. sei ein Zeichen für die Jury, begründete Klement den Wunsch der Verwaltung.

„Oft genug vorgestellt“

Dass der Stadtrat seine Zustimmung verweigert, glaubt man im Rathaus nicht. Ein solcher Schritt „wäre für mich unerwartet“, sagte Klement mit Verweis auf die Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung. Das Konzept von Planer Harry Dobrzanski „ist oft genug vorgestellt worden“, so der Stadtbaumeister. Doch anscheinend hat man die Rechnung ohne die Grünen-Fraktion gemacht.

In dieser ist man nicht komplett glücklich. „Bei uns sind schon noch ein paar Fragen offen“, sagte Grünen-Vertreter John-Christian Eilert im Bauausschuss. „Teile von uns machen sich ein bisschen Sorgen um den Haushalt.“ Eilert mahnte zudem davor, dass eigentlich „gute Bereiche“ in der Stadt durch Umbauten für die Gartenschau ökologisch verschlechtert würden.



Kommentar: „Falscher Zeitpunkt“ Die Idee einer Bewerbung für die Landesgartenschau war im Stadtrat auf Zustimmung gestoßen. Einstimmig! Auch das mehrfach der Bevölkerung vorgelegte Konzept stieß auf keinen öffentlichen Widerstand der Lokalpolitik. Dass jetzt Grünen-Stadtrat John-Christian Eilert grundsätzliche Befürchtungen äußert, ist nicht nachvollziehbar. Zum Einen war der Bauausschuss nicht die Bühne dafür, es gab genug Möglichkeiten zuvor. Zum Zweiten geht es aktuell nicht um konkrete Bauprojekte. Es geht nur um die Bewerbung. Die planerische Detailarbeit kommt später. Und da wird der Stadtrat auf jeden Fall beteiligt. Andreas Baar

Die Wortmeldung Eilerts rief Kopfschütteln unter den Ausschusskollegen hervor. Kritik äußerte Jack Eberl (FLP): Die Grünen hätten auch für die Bewerbung gestimmt, erinnerte er. Eberl warnte davor, dass die Grünen in der anstehenden Stadtratssitzung „ein Fass aufmachen“. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) versuchte zu beruhigen. „Es wird alles aufgewertet“, bekräftigte er mit Blick auf die ökologischen Projekte für die Landesgartenschau. Klement zufolge könnte die Kommune wohl bis 2025 von geschlossenen Verträgen zurücktreten.