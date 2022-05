Bibel angezündet: Unbekannter randaliert in Seeshaupter Kapelle

Von: Max Müller

In Seeshaupt zündete ein Unbekannter eine Bibel an (Symbolbild). © Patrick Daxenbichler/panthermedia

Seeshaupt – Randale in Seeshaupter Kapelle: Ein Unbekannter zündete eine Bibel an und zerbrach Teelichter. Auch in Peißenberg wurde in einer Kirche gezündelt.

Ein Unbekannter zündete in einer Kapelle am Seeshaupter Tiefentalweg eine Bibel an. Dabei blieb es aber nicht. Der Randalierer zerbrach auch noch mehrere Teelichter und drückte ein Grablicht ein. Die Polizei hat den Tatzeitraum auf Samstag (21. Mai) zwischen 7.30 und 19.30 Uhr eingegrenzt.

Der Sachschaden beläuft sich laut der Polizeiinspektion Penzberg auf rund 30 Euro. Dies war jedoch weder der einzige Fall einer Sachbeschädigung in einer Kirche in den vergangenen Tagen noch ein Einzelfall von Sachbeschädigung in Seeshaupt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08856/9257-0.

Seeshaupt: Toilette verstopft

Ein Unbekannter stopfte Steine und Klopapier in eine öffentliche Toilette an der Dall-Armi-Straße 8. So wurde der WC-Raum geflutet. Die Tatzeit lag zwischen Freitag (20. Mai) um 19 Uhr und Sonntag (22. Mai) um 18 Uhr.

Der Gemeinde Seeshaupt entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Die Polizei Penzberg bittet auch in diesem Fall um Zeugen.

Peißenberg: In Kirche gezündelt

Auch die Polizeiinspektion Weilheim berichtet von einem Fall, bei dem in einer Kirche gezündelt wurde. Am Samstag (21. Mai) wurden laminierte Hinweisschilder im Raum der Stille der St. Barbara-Kirche in Peißenberg angekokelt. Dies wurde durch eine Messdienerin festgestellt.

Laut Polizei war es bereits Anfang Mai zu derartigen Vorfällen gekommen. Im Moment wird das Videomaterial aus dem Eingangsbereich der Kirche analysiert. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Weilheim unter Telefon 0881/640-0 melden.