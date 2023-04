Letzte Exkursion in die Natur

Biberexperte Heußler: Ehrenamtsbeauftragte Gottstein besucht Penzberger

Von: Andreas Baar

Besuch beim Biber-Experten: Walter Heußler hörte von Eva Gott- stein, Ehrenamtsbeauftragte der Staatsregierung, viele lobende Worte für sein Engagement. © Andreas Baar

Penzberg - Schluss nach fast 30 Jahren: Walter Heußler hatte in Penzberg seine letzte ehrenamtliche Tier-Exkursion. Der Biberfachmann bekam besonderen Besuch.

Nach fast drei Jahrzehnten unterwegs zum Thema Biber, Fuchs, Dachs und Co. war nun Schluss für Walter Heußler: Die Exkursion mit der Volkshochschule war die letzte Tour für den 79-jährigen Penzberger. Danach bekam Heußler noch Besuch von der Ehrenamtsbeauftragten der Bayrischen Staatsregierung – Eva Gottstein hatte viel Lob für sein Engagement dabei. Bei selbstgemachtem Kuchen von Ehefrau Erika Heußler und Kaffee war Walter Heußler an diesem Tag sichtlich erfreut über den Besuch: Gottstein hatte sich eigens auf den Weg nach Penzberg gemacht, um dem 79-Jährigen für sein jahrzehntelanges freiwilliges Engagement um den Natur- und Tierschutz zu danken.

Naturschutzwächter in Loisachauen

Walter Heußler ist seit fast 30 Jahren im Penzberger Raum als Naturschutzwächter für die Loisachauen aktiv. Seit 2007 ist er zudem als Biberbeauftragter im Landkreis unterwegs. Allein im vergangenen Jahre kamen 97 Biber-Einsätze zusammen. Dazu unzählige Exkursionen in die Natur mit Kindern, Schülern und VHS-Gruppen. Alles ehrenamtlich, wofür Heußler 2020 für seine Arbeit den „Grünen Engel“ von Umweltminister Thorsten Glauber (FW) und 2021 von CSU-Landesvater Markus Söder das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten erhielt.

Stolzer Moment: 2021 hatte Walter Heußler (l.) von Markus Söder das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt bekommen. © Joerg Koch/ Bayerische Staatskanzlei

Freude über „Riesenwertschätzung“

Menschen, die „ganz viele Ehrenämter haben“ seien der „Kitt der Gesellschaft“, würdigte denn auch Besucherin Gottstein den Penzberger. Sie hob generell „die Leidenschaft und das Herzblut “ der freiwillig engagieren Bürger im Freistaat hervor. Worte, die Heußler sichtlich gefielen. Der Besuch Gottsteins sei etwas Besonderes, sagte der 79-Jährige, und „eine Riesenwertschätzung gegenüber dem Ehrenamt“.

Heußler gab der Politikerin, Gottstein sitzt für die Freien Wähler im Landtag, allerdings eine dringende „Bitte“ auf den Weg: Die Ehrenamtskarte für verdiente Bürger müsse attraktiver werden – mindestens ein Partner solle ebenfalls in den Genuss der Vergünstigungen des Inhabers kommen. Eine Bitte, die Gottstein versprach mit nach München zu nehmen: „Das Ehrenamt will gesehen und wahrgenommen werden.“

Experte Walter Heußler: Wenn er gefragt wird, will er weiter in Schulen und Kindergärten seine Vorträge halten. © Privat

Letzte Exkursion in die Natur

Heußler hatte zuvor seine letzte Exkursion in den „Lernort Natur“, wie er es nennt, gehabt. Mit den VHS-Teilnehmern begab sich der Experte in Penzberg auf die Suche nach Spuren und Lebensräumen des Bibers. Wie so oft, hatte der Fachmann anschauliche Tierpräparate dabei. Und noch eine Überraschung: Der heimische Falkner Klaus Leistner schaute mit einem Uhu vorbei.

Nun ist aber für Heußler Schluss mit den Touren in die Natur. Es sei Zeit, damit aufzuhören, meint der 79-Jährige. Aber so ganz lässt er es nicht. Wenn er gefragt wird, will er weiter in Schulen und Kindergärten seine Vorträge halten. Und Heußler bleibt Naturschutzwächter und Biberbeauftragter. Denn: „Ich möchte die Menschen begeistern für die Natur. Die ist ja nur geliehen.“