Personen waren verwandt

Bluttat in Weilheim: Ergebnisse der Obduktion liegen vor

Von: Andreas Baar

Teilen

Ein Tatort: In diesem Haus an der Oderdinger Straße in Weilheim wurden die zwei toten Frauen gefunden. Als Zeichen der Anteilnahme haben Menschen davor Kerzen niedergelegt. © Andreas Baar

Region - Nach der Bluttat in Weilheim mit vier Toten ist die Obduktion erfolgt: Zwei Männer starben durch Schussverletzungen, zwei Frauen durch stumpfe Gewalt.

Ein Tötungsdelikt mit vier Opfern erschüttert Weilheim. Am Freitag (11. November) wurde vier Personen – zwei Männer (59 und 60 Jahre) und zwei Frauen (beide 57) – im Stadtgebiet gefunden. Laut Polizei standen sie in einem Verwandtschaftsverhältnis. Nach Medienberichten handelt es sich um Zwillingsschwestern und deren Lebensgefährten. Die Obduktion der Leichen am Montag (14. November) ergab, dass beide Männer Schussverletzungen aufwiesen, Todesursache bei den Frauen waren nach Polizeiangaben „stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf“. Im Zuge der Ermittlungen wurde eine Abschiedsnachricht des mutmaßlichen 59-jährigen Täters gefunden.

Schwerverletzter in Garten

Am Freitag ging gegen 16.50 Uhr über Notruf die Mitteilung über einen schwerverletzten Mann bei der Integrierten Leitstelle ein. Eine Frau hatte im Garten eines Mehrfamilienhauses an der Weilheimer Pistlgasse einen schwerverletzten Mann gefunden. Der 60-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Eine sofortige Großfahndung der Polizeiinspektion Weilheim mit Unterstützung anderer Dienststellen verlief zunächst ohne Erfolg. Gegen 19.15 Uhr teilte ein Passant eine leblose Person auf einer Parkbank im Bereich der Holzhofstraße an der Ammer mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der 59-jährige Mann bereits tot, so Alexander Huber, Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Rosenheim.

Im Anwesen des 59-Jährigen an der Oderdinger Straße fand die Polizei zwei weitere leblose Frauen mit massiven Verletzungen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden 57-jährigen Frauen feststellen.



Personen waren verwandt

Aufgrund der ersten Erkenntnisse gingen die Ermittler zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe davon aus, dass der 59-Jährige zunächst die 57-jährigen Frauen und den 60-jährigen Mann tödlich verletzte und sich anschließend selbst tödliche Verletzungen zufügte. Die Motive sind unklar, es handelt sich wohl um eine Beziehungstat. „Die Personen standen in einem Verwandtschaftsverhältnis“, so Polizeisprecher Huber.



Abschiedsnachricht gefunden

Noch vor Ort nahm die Polizeiinspektion Weilheim die ersten Ermittlungen auf, diese wurden vom Kriminaldauerdienstes der Kripo Weilheim übernommen. Das Fachkommissariat 1 der Kripo hat, mit Unterstützung der Spurensicherung und unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Ermittlungen übernommen. Am Montag (14. November) wurden die Opfer obduziert. Weitere Auskünfte zum Inhalt der Abschiedsnachricht erteilt die Polizei nicht.