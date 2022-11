Börse für Dienstleistung: „Tauschzeit Loisachtal“ feiert in Penzberg ihr 25-Jähriges

Von: Sandra Gerbich

Penzberg – Dienstleistung im Angebot: Die „Tauschzeit Loisachtal“ gibt es bereits seit 25-Jahren. Das wurde in Penzberg gefeiert.

Mittlerweile sind es mehr als 60 Teilnehmer, die im Penzberger Raum sowie in einer neuen Gruppe rund um Garmisch Dienstleistungen miteinander tauschen. Im Penzberger Bürgerbahnhof wurde nun das 25-Jährige gefeiert. Der eine tüftelt am liebsten am Computer, den anderen packt die Gartenarbeit. „Jeder kann vieles, das andere nicht können. Und jeder macht manches gerne, was anderen keinen Spaß macht.“ Damit wirbt die Tauschzeit Loisachtal für ihr Konzept der Erbringung gegenseitiger Hilfeleistungen. Seit 25 Jahren finden sich die Teilnehmer im Austausch von Dienstleistungen, aber auch geselligen Miteinander zusammen.

Idee entstand 1997

Angefangen hatte alles in den 90er Jahren mit „LETS Oberland“ in Weilheim – „LETS“ steht für „Local Exchange and Trading System“, also „Lokales Tausch- und Handelssystem“. Die Idee einer eigenen Organisation entstand 1997 um die Bichlerin Christine Bacher. „Kleine Gefälligkeiten über große Entfernungen machten nicht so viel Sinn“, stellt Bacher fest. Außerdem störte die neue Gruppe, „dass die seinerzeit vergebenen Talente nicht gleichwertig waren“. Auch zeigte sich beim Weggang einer Mitstreiterin, dass die Erfassung der Talente am PC im gleichen Augenblick zusammenbrach.



Infos im Netz Infos zum Tauschkreis unter www.tauschzeit-loisachtal.de.

Kein Verein

„So tauschen wir seitdem unser Können und unsere Fertigkeiten, unsere Vorlieben – auch Dinge werden getauscht –auf der Basis von Zeit“, erklärt Bacher. Jede Arbeit ist gleichwertig, betont die Initiatorin. „Es zählt die Zeit, die für eine Arbeit benötigt wird, ganz gleich, um welche Tätigkeit es sich handelt: Eine Stunde Unkraut jäten zählt gleich viel wie eine Stunde Hilfe am PC, Holz stapeln, Schränke umstellen oder Hemden bügeln“, stellt Bacher klar. Dass sie kein Verein sind, ist Christine Bacher besonders wichtig: „Wir verstehen uns als eine Interessensgemeinschaft.“ Damit gebe es auch keinen Vorstand oder Kassier, „wir organisieren uns selbst“, so die Bichlerin.

Aline Aas, die erst neu hinzugekommen ist, stellt fest, dass sie beginnt, Fähigkeiten wiederentdecken und Neues ausprobieren. Letztlich fördere die Tauschzeit Loisachtal nicht nur die praktische Selbsthilfe, sondern leiste einen maßgeblichen Beitrag zur Nachhaltigkeit. „Ich hätte nie gedacht, dass sich so vieles noch reparieren lässt“, ist die Penzbergerin begeistert.

Infos im Markt-Blattl

Alle Angebote und Gesuche werden regelmäßig im Markt-Blattl veröffentlicht, das auf der Internetseite zu finden „oder auch in Papierform bei unseren Treffen zu haben ist“, ergänzt Bacher. Jeder Teilnehmer hat ein Tauschheft, in dem sowohl die erbrachten als auch die in Anspruch genommenen Stunden eingetragen und bei beiden Partnern mit der Unterschrift bestätigt werden. „Wichtig ist nur, dass niemand mit mehr als 25 Stunden im Minus oder auch im Plus ist“, erklärt Bacher das Prinzip. Denn nicht nur das Geben sei bei vielen, die gern helfen, essenziell, „ebenso muss man auch Hilfe annehmen können“.