Brandstiftung in Habach: Geräteschuppen sollte angezündet werden

Von: Andreas Baar

Teilen

Der Geräteschuppen in Habach wurde durch kleinere Feuer an der Holzverschalung beschädigt (Symbolbild). © panthermedia/Yuri Arcurs

Habach - Unbekannte Brandstifter trieben in Habach ihr Unwesen. Sie wollten einen Geräteschuppen anzünden - der geriet nur durch Glück nicht in Brand.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen Dienstag (4. April) und Dienstag (18. April) in Habach: In diesem Zeitraum wurde ein Geräteschuppen an der Straße Steinberg durch kleinere Feuer an der Holzverschalung beschädigt. Der oder die bislang unbekannten Täter hatten mittels eines Brandbeschleunigers die Astlöcher in der Verschalung präpariert und diesen dann entzündet. „Nur durch Glück“ geriet der Geräteschuppen bislang nicht in Brand, heißt es von der zuständigen Penzberger Polizei. Als Schaden wurden kleinere verbrannte Stellen in der Holzverschalung und Ruß festgestellt. Einem Habacher Verein, dem der Geräteschuppen gehört, entstand laut Polizei ein Schaden von circa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Penzberg unter Telefon 08856/92570 entgegen.