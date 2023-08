Braunkehlchen: Daheim im Loisach-Kochelsee-Moor, jetzt geht es zum Überwintern nach Afrika

Von: Anne Franziska Rossa

Von seinen Brutplätzen in Afrika flattert das Braunkehlchen erst wieder im April kommenden Jahres nach Bayern. © LBV/Heinz Tuschl

Region – Das Braunkehlchen ist der „Vogel des Jahres“ und vor allem in den Loisach-Kochelsee-Mooren beheimatet. Schon jetzt kann man ihn bei seinem Winterzug nach Afrika beobachten.

Es ist der „Vogel des Jahres“ 2023 und ein Sorgenkind: das Braunkehlchen. Denn der Wiesenvogel, dessen wichtigste bayrische Heimat die Loisach-Kochelsee-Moore sind, ist stark bedroht. An dessen Schutz hatte zuletzt eine Ausstellung des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) in Benediktbeuern gemahnt. Nun heißt es Abschied nehmen: Schon jetzt im August fliegt das Braunkehlchen in sein Winterquartier. Wer Glück hat, beobachtet kleine Trupps, die Rast auf dem Weg nach Afrika machen. An seiner Schutzbedürftigkeit ändert sich aber nichts, mahnt der LBV.

Das Braunkehlchen braucht Schutz: Erst unlängst warb der LBV mit einer Ausstellung in Benediktbeuern für den „Vogel des Jahres“. © Andreas Baar

Extensiv genutzte Grünflächen mit einzelnen Stauden oder Pfählen, die ihm als Ansitzwarte bei der Jagd nach Insekten dienen, beschreibt LBV-Ornithologin Angelika Nelson, als den Lebensraum des Singvogels . „Intensiver Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln und eine häufige Mahd rauben dem Braunkehlchen Nahrung und sichere Brutplätze“, mahnt Nelson. Das hat Auswirkungen auf den Bestand. Der LBV hat Beispiele. Im Murnauer Moos brütet nur noch eine extrem reduzierte Anzahl an Braunkehlchen. Auch im Ampermoos, wo vor zehn Jahren noch etwa 20 Reviere besetzt waren, konnte dieses Jahr nur ein besetztes Revier verzeichnet werden, erklärt die Ornithologin.

Lebensraum erfolgreich schützen

Wie man den Lebensraum des Braunkehlchens schützen kann zeigt ein erfolgreiches Projekt aus Oberfranken: Im September werden dort zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte mit der Plakette „Schutz für Braunkehlchen“ ausgezeichnet. Sie haben, unter Anleitung des Landesbunds, Äcker brachgelegt, auf chemische Pflanzenschutzmittel verzichtet, später im Jahr gemäht oder Blühflächen in der Feldflur geschaffen, berichtet der LBV.