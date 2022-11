Brücke in Penzberg nicht hoch genug: Minibagger ist nun Schrott

Von: Andreas Baar

Teilen

Die Polizei machte den Unfallfahrer nach „intensiven Ermittlungen“ ausfindig (Symbolbild). © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Penzberg - Ein Brummifahrer rammte mit einem aufgeladenen Minibagger in Penzberg eine Brücke. Dann fuhr er einfach weiter - doch die Polizei schnappte ihn.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (10. November) gegen 9.45 Uhr an der Ludwig-März-Straße in Penzberg. Laut Polizeiwar ein 50-jähriger Kochler mit dem Sattelzug einer Bad Tölzer Firma samt mit aufgeladenem Minibagger stadteinwärts unterwegs. Der Fahrer fuhr mit dem Gespann unter die Eisenbrücke und streifte mit dem Bagger deren Decke. Durch den Aufprall an der Brücke verbog sich die Kabine des Minibaggers, wodurch sämtliche Scheiben barsten und ein Teil des Rahmens brach. Die Scherben und der linke Rahmen des Baufahrzeugs fielen auf die Straße. „Der 50-jährige Fahrer fuhr unverrichteter Dinge weiter“, heißt es von der Penzberger Polizeinspektion. Was dem Unfallfahrer aber nicht half. „Durch intensive Ermittlungen konnte der Fahrer des Sattelschleppers ermittelt werden“, berichtet die stellvertretende Dienststellenleiterin Susanne Kettl.

Der entstandene Schaden ist erheblich: Der Minibagger ist laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden von circa 40.000 Euro. Der Schaden an der Brücke wird dagegen auf lediglich rund 500 Euro geschätzt.