Brückenbau an der A95: Eine Ausfahrt bei Penzberg/Iffeldorf gesperrt

Von: Andreas Baar

Auf der A95 gibt es wegen der Brückenbauarbeiten bei Penzberg/Iffeldorf wieder eine Umleitung. © Marc Tirl/dpa

Penzberg – Die Brückenbauarbeiten an der Autobahn-Anschlusstelle Penzberg/Iffeldorf der A95 gehen weiter. Die nächste Verkehrsbehinderung kommt.

Am Donnerstag ( 2. Juni) ist die Ausfahrt in Fahrtrichtung Garmisch von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Grund ist der Einhub von Fertigteilträgern zum Neubau der dortigen Brücke, teilt die zuständige Autobahn GmbH des Bundes/Niederlassung Südbayern mit. Die Auffahrten auf die A95 in beiden Fahrtrichtungen beziehungsweise die Abfahrt in Fahrtrichtung München sind von der Sperrung nicht betroffen. Während der Einhubvorgänge ist zudem die unterhalb verlaufende Staatsstraße 2063 zwischen Iffeldorf und Penzberg für den Verkehr kurzzeitig gesperrt. Hierzu werden die Rotphasen der Baustellen-Ampelschaltung jeweils für die Dauer des Einhubs (circa 15 Minuten) verlängert. Der von München kommende Verkehr wird bereits an der Anschlussstelle Seeshaupt ausgeleitet und nach Penzberg/Iffeldorf geführt.