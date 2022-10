Brückenbau über die Loisach: Straße zwischen Penzberg und Bichl gesperrt

Von: Andreas Baar

Teilen

Die nächste Umleitung: Diesmal ist die Brücke über die Loisach zwischen Penzberg und Bichl gesperrt (Symbolbild). © Andreas Baar

Penzberg - Nächste Umleitung rund um Penzberg: Ab Freitag (7. Oktober) ist die Staatsstraße nach Bichl für drei Tage wegen Brückenbaus gesperrt.



Verkehrsteilnehmer müssen sich an der Staatsstraße 2063 in Penzberg auf die nächsten Behinderungen einstellen: Der Ersatzzbau der Brücke über die Loisach (Schöggerbrücke) in Richtung Bichl geht in die nächste Runde. Dafür gibt es ab kommenden Freitag, 7. Oktober, 14 Uhr, bis Montag, 10. Oktober, 6 Uhr, eine Vollsperrung. Die Staatsstraße St2063 ist sowohl für den Kfz-Verkehr als auch für Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Dies teilt das verantwortliche Staatliche Bauamt Weilheim mit. Grund ist laut Behörde die Anlieferung und beginnende Montage der Behelfsbrücke.

Der Verkehr wird weiträumig über die B472 und die Straße Sindelsdorf–Penzberg umgeleitet (rot eingezeichnet). © Staatliches Bauamt Weilheim

Die Umleitung für Kfz ist ausgeschildert und erfolgt großräumig über die Staatsstraße St2370 Penzberg–Sindelsdorf und die B472 Sindelsdorf–Bichl. „Eine kleinräumige Umleitungsmöglichkeit für Radfahrer und Fußgänger besteht leider nicht“, heißt es von der Weilheimer Straßenbaubehörde.



Behelfsbrücke im November in Betrieb

Bis zur Verkehrsfreigabe der Behelfsbrücke, die noch heuer für Anfang November geplant ist, wird der Verkehr im Anschluss an die Vollsperrung ab kommendem Montag, 10. Oktober, weiterhin auf der Staatsstraße St2063 über die bestehende Schöggerbrücke geführt – dann jedoch einspurig mit Ampelregelung. Der Geh- und Radwegverkehr über die Loisach wird unmittelbar ebenfalls ab Montag, 10. Oktober, – allerdings von der Fahrbahn getrennt – innerhalb des Baufelds aufrechterhalten.

162 Tonnen Gewicht

Die Behelfsbrücke ist eine Stahlbrücke in Modulbauweise mit insgesamt neun Brückenmodulen, die über Schraubstöße verbunden werden. Die Brücke ist 40,74 Meter lang und 8,50 Meter breit, ihr Gesamtgewicht liegt bei 162 Tonnen. Die Anlieferung erfolgt mit fünf Sattelzügen. Die Vormontage vor Ort und das Einheben auf die beiden bereits fertiggestellten Widerlager erfolgt durch zwei Mobilkräne. Diese haben eine maximale Hublast von 600 beziehungsweise 200 Tonnen.

Risse im Beton

Grund für den Neubau ist der Zustand des jetzigen Bauwerks über die Loisach. Die Straßenbrücke von 1954 „weist an der tragenden Rahmenkonstruktion eine Vielzahl von Rissen und Hohlstellen im Beton auf“, hatte es vom Staatlichen Bauamt vor Baubeginn Mitte August geheißen. Die Schäden seien auf eine „mangelnde Verdichtung des Frischbetons und zu geringe Betondeckung des Bewehrungsstahls“ zurückzuführen. Die Folge waren statische Defizite. Zudem würden die sogenannten Lastannahmen von vor fast 70 Jahren für die Bemessung der Brücke nicht mehr den aktuellen Vorgaben an das Verkehrsbauwerk entsprechen. Am Ende entschied man sich aus Kostengründen für einen Neubau.

Kostenansatz bei 4,5 Millionen Euro

Die gesamte Investition beträgt nach jetzigem Stand rund 4,5 Millionen Euro, hatte German Abenthum von der Brückenbau-Abteilung des Staatlichen Bauamts in Weilheim, damals auf Rundschau-Nachfrage vorgerechnet.