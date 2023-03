Bürgerbahnhof Penzberg: „Café Ab und Zu(g)“ mit Jazz und Drucker-Geschichte

Von: Andreas Baar

Druckwerkstatt: Fritz Hauenstein (l.) und Max Kapfer sind am alten Fahrkartenschalter des Penzberger Bürgerbahnhofs wieder als Schriftsetzer tätig. © Privat

Penzberg - Das neue ehrenamtliche Format „Café Ab und Zu(g)“ im Bürgerbahnhof geht weiter. Diesmal gibt es Jazz und eine ganz besondere Berufs-Geschichte.

Am Mittwoch (22. März) erwartet die Besucher neben der Café-Kulinarik eine besondere Kaffeehaus-Musik: Es gibt Jazz mit dem Ensemble „Immergrün“ zu hören. Die fünf Musiker laden ihre Zuhörer zu einer musikalischen Reise von New Orleans über Chicago bis New York ein.

Freier Eintritt, Spenden gern gesehen Das „Café Ab und Zu(g)“ ist am Mittwoch (22. März) von 14.30 bis 18 Uhr im Penzberger Bürgerbahnhof. Der Eintritt ist frei. Es geht ein Spendenkörbchen und ein Künstlerhut um.

Fahrkarten vom Schriftsetzer

An diesem Tag gibt es zudem eine „Geschichte, die das Leben schrieb“, wie Café-Mitinitiatorin Alexandra Link-Lichius es nennt. Max Kapfer und Fritz Hauenstein sind nicht nur zwei Penzberger, die sich tatkräftig für den Bürgerbahnhof engagiert haben, sondern sie teilen den gleichen Beruf: Beide Männer lernten Schriftsetzer von der Pike auf. In ihrer Lehrzeit hatte man Texte und Tabellen noch von Hand gesetzt, wie zu Buchdruckerfinder Gutenbergs Zeiten. Im Penzberger Bürgerbahnhof werden Kapfer und Hauenstein ihre Druckwerkstatt hinter dem ehemaligen Fahrkartenschalter einrichten, Fahrkarten setzen und drucken – und diese stilecht durch den Drehteller nach außen geben. Jeder Gast kann seinen Namen und das Ziel seiner Reise selbst einsetzen.