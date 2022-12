Bürgerentscheid in Weilheim-Schongau: Landrätin „sehr erschüttert“

Von: Andreas Baar

Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU, Archivbild) bezeichnet das Ergebnis des Bürgerentscheids als „eine große Enttäuschung“. © Andreas Baar

Region - Der Krankenhaus-Bürgerentscheid in Weilheim-Schongau endete mit einem klaren Votum. Die Initiatoren frohlocken, im Landratsamt ist man erschüttert.

Der Bürgerentscheid im Landkreis Weilheim-Schongau am Sonntag (4. Dezember) war eine klare Sache: Eine deutliche Mehrheit stimmte gegen ein Zentralkrankenhaus und damit für den Weiterbetrieb der zwei kommunalen Kliniken. Satte 67,2 Prozent Ja-Stimmen gab es für die Frage „Sind Sie dafür, dass kein Zentralkrankenhaus gebaut wird, sondern dass die beiden Krankenhäuser in Schongau und Weilheim langfristig betrieben werden, mit Gewährleistung einer Grund- und Regelversorgung mindestens der Stufe 1 sowie einer Notfallversorgung an 7 Tagen pro Woche und 24 Stunden am Tag, und dass am Standort Schongau die Geburtenstation weiterbetrieben wird?“ 32,8 Prozent Nein-Stimmen gab es.

Wahlbeteiligung bei 48,21 Prozent

108.517 Wahlberechtigte waren beim ersten landkreisweiten Bürgerentscheid aufgerufen, die Wahlbeteiligung lag laut Landratsamt bei 48,21 Prozent. In Penzberg gaben laut Ordnungsamt nur 36,3 Prozent ihre Stimme ab – hier gibt es mit den Starnberger Kliniken ein Krankenhaus vor Ort. 80,9 Prozent stimmten in Penzberg mit „Ja“.



Die Wahlbeteiligung beim Bürgerentscheid lag am Ende bei 48,21 Prozent. © Stephanie Novy

Freude bei Aktionsbündnis

Initiiert wurde der Entscheid vom „Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau“. Es lehnt den von Kreistag und Krankenhaus GmbH favorisierten Neubau eines Zentralkrankenhauses – Hoffnungen machen sich Weilheim und Peißenberg – ab. Die Initiative will beide Kliniken Schongau und Weilheim erhalten. Entsprechend zufrieden ist das Bündnis. Dass es so deutlich lief, sei eine Überraschung und große Freude, so Sprecherin Daniela Puzzovio, auch zweite Bürgermeisterin in Schongau. Auf 25.000 gültige Stimmen hoffte sie – bei über 52.000 stehe fest: „Man kann das nicht mehr wegdiskutieren.“ Dass der Osten sich rege beteiligte, spreche dafür, dass die Wichtigkeit der Krankenhaus-Zukunft im ganzen Landkreis wahrgenommen werde. „Richtig toll“, kommentiert Puzzovio das Penzberger Ergebnis.



Landrätin mit „großer Sorge“

„Sehr erschüttert“ war Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU), wie sie am Montag (5. Dezember) der Rundschau sagte. Sie hatte mit der Krankenhaus GmbH vehement für ein „Nein“ geworben. Man respektiere das basisdemokratische Ergebnis und den Wunsch der Wähler, teilte die Landrätin nach der Aufsichtsratssitzung der GmbH mit. „Das Ergebnis ist dennoch eine große Enttäuschung für uns und erfüllt uns mit großer Sorge um eine nachhaltig sichere Gesundheitsversorgung im Landkreis.“ Es sei nicht gelungen, „unser Zukunftsmodell für die Gesundheitsversorgung in unserem Landkreis nachvollziehbar darzustellen“, räumte GmbH-Geschäftsführer Thomas Lippmann ein.

Warnung vor weiteren Problemen

Ziel sei es weiter, die Krankenhaus-Versorgung im Landkreis „zukunftsfähig auszurichten“, teilt die GmbH mit. „Das wird aber eine sehr schwierige Aufgabe und große Herausforderung“, so die Landrätin. Jochner-Weiß warnte: „Das Votum mag den Eindruck erwecken, dass die Krankenhaus-Standorte Weilheim und Schongau nun zukunftssicher erhalten werden können.“ Doch steigende Qualitätsanforderungen und Personalmangel würden eben so wenig gelöst wie die finanziellen Herausforderungen. Der Bürgerentscheid gilt zwölf Monate. Die Landrätin hatte angekündigt, bei einer Niederlage nach einem Jahr wieder in die Krankenhaus-Planungen einsteigen zu wollen.