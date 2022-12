Bürgerentscheid in Weilheim-Schongau: Satte Mehrheit gegen Zentralklinik

Von: Andreas Baar

Premiere in Weilheim-Schongau: Zum ersten Mal seit der Einführung 1995 gab es einen Bürgerentscheid auf Landkreisebene. © Stephanie Novy

Region - Beim Bürgerentscheid am Sonntag (4. Dezember) im Landkreis Weilheim-Schongau hat eine deutliche Mehrheit gegen ein Zentralkrankenhaus gestimmt.

Am Ende ist das Ergebnis überraschend klar: Der Bürgerentscheid gegen ein Zentralkrankenhaus im Landkreis Weilheim-Schongau kommt auf 67,2 Prozent an Ja-Stimmen. Lediglich 32,8 Prozent Nein-Stimmen gibt es. Ausgezählt wurde 35.151 Ja-Stimmen und 17.195 Nein-Stimmen. Ungültig waren 307 Stimmen. Das ist das vorläufige Wahlergebnis am Sonntagabend (4. Dezember, 21.37 Uhr). Damit hat das „Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau“ einen deutlichen Sieg eingefahren. In Penzberg, mit einem Klinikum der Starnberger Kliniken vor Ort, stimmt satte 80,9 Prozent beim Bürgerentscheid mit „Ja“.

Hier gibt es die Wahlergebnisse Das Landratsamt präsentiert die Wahlergebnisse aus den einzelnen Kommunen im Landkreis Weilheim-Schongau online auf https://www.weilheim-schongau.de/wahlen/pro_krankenhaus_sog_2022/index.html.

Es war der erste Bürgerentscheid in Weilheim-Schongau auf Landkreisebene seit der Einführung des demokratischen Instruments im Freistaat im Jahr 1995. Aufgerufen waren rund 110.000 Stimmberechtigte zwischen Lech und Loisach, um folgende Fragen zu beantworten: „Sind Sie dafür, dass kein Zentralkrankenhaus gebaut wird, sondern dass die beiden Krankenhäuser in Schongau und Weilheim langfristig betrieben werden mit Gewährleistung einer Grund- und Regelversorgung mindestens der Stufe 1 sowie einer Notfallversorgung an 7 Tagen pro Woche und 24 Stunden am Tag, und dass am Standort Schongau die Geburtenstation weiterbetrieben wird?“ Zudem musste ein Quorum erreicht werden: Mindestens 10 Prozent, also rund 11.000 Stimmen, müssen auf „Ja“ entfallen - was mit mehr als 30.000 Stimmen lässig erreicht wurde.

Das Krankenhaus Schongau hätte man einem Zentralkrankenhaus schlechte Karten gehabt. © Krankenhaus GmbH

Das Krankenhaus Weilheim war erst in den vergangen Jahren für viele Millionen Euro modernisiert worden. © Krankenhaus GmbH

Gegner: Beide Klinik-Standorte behalten

Initiiert worden war der Bürgerentscheid vom „Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau“. Die Initiative lehnt den vom Weilheimer Kreistag und der Krankenhaus GmbH favorisierten Neubau eines Zentralkrankenhauses - im Raum stehen bislang Standorte in Weilheim und in Peißenberg - ab. Die Gegner wollen lieber beide Klinik-Standorte in Schongau und in Weilheim behalten. Die Initiative hatte 8303 Unterschriften für ihr Bürgerbegehren gesammelt und im Landratsamt übergeben. Das Begehren hatte damit die notwendige Zahl an Unterstützern geschafft. Der Kreistag hatte im Oktober dessen Zulässigkeit beschlossen und den Bürgerentscheid auf den Weg gebracht. Zuletzt hatten das Landratsamt, große Teile des Kreistags und die Krankenhaus GmbH massiv für ein „Nein“ beim Entscheid geworben.

Wird das Wahlergebnis bestätigt, gilt es erstmal. gilt Laut Bayrischer Gemeindeordnung (Artikel 18a) kann ein Bürgerentscheid innerhalb eines Jahres nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden - es sei denn, dass sich die Sach- oder Rechtslage wesentlich geändert habe. Nach zwölf Monaten kann das Thema wieder auf dem Tisch. Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) hatte angekündigt, bei einer Niederlage nach einem Jahr wieder in die Krankenhaus-Planungen einsteigen zu wollen.