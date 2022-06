Bürgermeister aus Partnerstädten zu Besuch - das gefällt ihnen an Penzberg

Von: Christine Weikert

Bei der Matinee der Städtepartnerschaften spielten die „New Orleans Dixie Stompers“ auf. © Christine Weikert

Penzberg - Beim Penzberger Stadtfest gab es auch eine Matinee der Städtepartnerschaften. Fünf Stadt- und Bezirksoberhäupter waren angereist. Sie alle eint ein Lob.

Beim Penzberger Stadtfest fand am Samstag (25. Juni) auf dem Rathausplatz eine Matinee der Städtepartnerschaften statt. Delegationen aus den fünf Partnerstädten der einstigen Bergarbeiterstadt nahmen bei Bilderbuchwetter an weiß-blau eingedeckten Tischen Platz, tauschten Grußworte und Geschenke aus und unterhielten sich angeregt zu Dixie-Musik.

Das Menschliche ist wichtig

In seinem Grußwort unterstrich Gastgeber und Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) den Freundschaftsgedanken der Städtepartnerschaft. Man lerne andere Bürger kennen, aus anderen Städten und anderen Ländern, und erkenne: „Die Menschen sind überall gleich, die Probleme sind überall gleich.“ Es sei wichtig, sich auszutauschen, sich zu durchmischen und andere Kulturen kennenzulernen, denn gerade „das Menschliche, was zwischen uns ist, ist so wertvoll“, betonte Penzbergs Rathauschef.

Frage an die Besucher

Was gefällt ihnen besonders an Penzberg? Das hat die Rundschau an diesem Tag die Oberhäupter der Partnerstädte gefragt. In einer Sache waren sich alle einig.

Jérôme Guillem ist Bürgermeister in Langon. © Christine Weikert

Langons Bürgermeister Jérôme Guillem brauchte dafür nur zwei Worte: „Le gens.“ (Die Menschen).

Thomas Weikert ist Bürgermeister in Lugau. © Christine Weikert

Thomas Weikert, Bürgermeister von Lugau/Sachsen: „Die Gastfreundschaft, mit der man uns hier empfängt. Penzberg verbindet Tradition sehr gut mit Moderne und zeigt eine beeindruckende Stadtentwicklung.“

Stefan Böltes ist Bezirksverordneten-Vorsteher in Berlin Tempelhof/Schöneberg. © Christine Weikert

Stefan Böltes, Bezirksverordneten-Vorsteher Berlin-Tempelhof/Schöneberg: „Zum einen, dass Penzberg gleichzeitig wie eine bayrische Stadt wirkt und wieder nicht wie eine bayrische Stadt wirkt. Zum anderen, dass die Tradition als Bergarbeiterstadt so hochgehalten wird, und schließlich die Freundlichkeit und der Zusammenhalt der Menschen.“

Christiane Brassel-Rausch ist Bürgermeisterin in Differdingen. © Christine Weikert

Christiane Brassel-Rausch, Bürgermeisterin von Differdingen/Luxemburg: „Ich bin das erste Mal in Penzberg und habe noch nicht viel von der Stadt gesehen. Unser Hotel Hoisl-Bräu gefällt mir sehr, vor allem diese Ruhe und Abgeschiedenheit.“

Alexander Berger ist Bürgermeister in Ahlen. © Christine Weikert

Dr. Alexander Berger, Bürgermeister von Ahlen: „Penzberg ist so vielfältig, so international und lebt trotzdem das bayrische Brauchtum. Diese Mischung gefällt mir sehr gut.“