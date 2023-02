Bürgerversammlung in Großweil: Gemeinde hat viele Aufgaben vor sich

Premiere: Für Rathauschef Frank Bauer war es die erste Bürgerversammlung. © Antonia Reindl

Großweil - Bei der Großweiler Bürgersammlung ging es nicht nur um Geleistetes und Geplantes. Betont wurde auch die Gemeinschaft.

An Geburten mangelt es in der Gemeinde Großweil nicht. Allein 2022 waren es 25. Eine „weiterhin hohe Geburtenzahl, das ist sehr erfreulich“, meinte Bürgermeister Franz Bauer (FWG) bei der Bürgerversammlung. Es war die erste Bürgerinfo für Bauer als Rathauschef nach seiner Wahl 2020.

Die Liste an Aufgaben, sie ist nicht gerade kurz. Doch nicht unbedingt die Länge dürfte eine Herausforderung für die Gemeinde Großweil sein, sondern die Größe mancher Projekte – auch mit Blick auf das Finanzielle. Kämmerer Christoph Gratz legte bei der Bürgerversammlung in einem kleinen Exkurs offen, dass der Haushalt 2022 „Licht und Schatten hatte“. Auf der hellen Seite sicherlich die Zuführung zum Vermögenshaushalt (500.000 Euro), auf der dunklen Seite dagegen die Pro-Kopf-Verschuldung von über 2200 Euro. Zum Vergleich: Der Landesdurchschnitt liegt bei 669 Euro pro Kopf in Kommunen mit einer Einwohnerzahl zwischen 1500 und 3000. Großweils Einwohnerzahl: 1595 (mit Hauptwohnsitz; Stand: 3. Januar 2023).

Interesse am Dorfgeschehen: Zahlreiche Zuhörer waren zur Bürgerversammlung in das Freizeitheim gekommen. © Antonia Reindl

Kita und Schule

Doch zu den Aufgaben. Bürgermeister Frank Bauer führte in seinem Vortrag unter anderem die geplante Kindergartenerweiterung auf. Kostenpunkt: voraussichtlich 2,4 Millionen Euro. „Wir hoffen, dass es weniger wird“, sagte der Rathauschef. 86 Kinder werden derzeit in der Einrichtung betreut. Im kommenden Kindergartenjahr werden man die Hunderter-Marke knacken.

Auch in der Schule wird man in den nächsten Jahren mehr Klassenzimmer benötigen: Momentan werden 111 Kinder unterrichtet, 2025 werden es wohl 160 sein. Von den Kindern zum Kanal. Dieser muss saniert werden, genau genommen nur ein Teil davon, etwa 17 Prozent. Eine Durchführung wird für 2024/2025 anvisiert. Die Kläranlage braucht derweil eine neue Rechen-Sandfang-Anlage, außerdem soll sich zu dieser eine Freiflächen-PV-Anlage und ein Stadel gesellen.

Lärmschutz und ÖPNV Freilich ist da noch eine ganze Reihe an weiteren Themen, welche die Gemeinde Großweil auf Trab halten dürften: die Schaffung eines Neubaugebiet an der Rolf-Küch-Straße/Am Tagebau, das Projekt „Dorf-Heizung“ und auch der Bau eines Vereinestadels.

Zwei von vier Bürgeranfragen, die Bürgermeister Frank Bauer in der Bürgerversammlung behandelte, zielten auf den Bereich an der Ecke Kocheler Straße/Kleinweiler Straße ab. Eine Anfrage betraf die Lärmschutzwand. Hier verweis Bauer unter anderem auf Aussagen des Anwalts der Gemeinde. Gerichtliche Verfahren am Landgericht können demnach Laufzeiten von bis zu drei Jahren haben.

Die andere Anfrage betraf den Gehweg entlang besagter Lärmschutzwand. Zur Erinnerung: Die Wand ragt bis zu 20 Zentimeter weit auf Gemeindegrund, der Gehweg ist demnach zu schmal. Und: Der Bürgersteig muss hergerichtet. Es werde nach Lösungen gesucht, sagte Bauer. Aber man sei da auch abhängig von der Zukunft der Lärmschutzwand.

Auch den ÖPNV möchte die Gemeinde gemeinsam mit Garmischer Landratsamt verbessern.

Gasthof muss sich gedulden

Punkte wie der Kanal, die Trinkwasserversorgung oder die Kinderbetreuung finden sich auf der Prioritätenliste ganz oben. Daher muss sich der Gasthof zur Loisach noch etwas gedulden, wenn es um die Sanierung geht. 2021 hatte die Gemeinde das Gasthaus für 1,2 Millionen Euro erworben, im selben Jahr der Abriss von Stall und Schuppen, das „war nicht mehr zu erhalten“, erklärte Bauer. Eine Bestandsaufnahme des Gasthofes wurde bereits durchgeführt. Auch ein Brandschutzkonzept gibt es schon. Aus diesem geht hervor, dass einiges zu machen ist, Fluchttreppe, neue Lüftungsanlage.

Die Sanierung des Gebäudes sei mit einem Pächtermodell nicht zu stemmen, teilte der Rathauschef mit. Ein Pächter müsste dann 10.000 Euro pro Monat zahlen, rechnete Bauer vor. Dennoch gehe es weiter: Das Vorhaben sei Teil des Gemeindeentwicklungskonzeptes, mit einem Planungsbüro würde man Nutzungsmöglichkeiten erarbeiten, sagte Bauer. Schließlich betonte er: „Es war richtig und wichtig, dass die Gemeinde den Gasthof gekauft hat!“ Betten gibt es aber auch ohne den Gasthof – 56 Stück. „Beachtlich“, fand Bauer. 4989 Übernachtungen zählte Großweil 2022, vor Corona waren es 4489. „Ein guter Weg, den wir da gehen“, meinte Bauer.

„Eine Gemeinde ist nur so stark wie ihre Gemeinschaft“

Bürgermeister lobt Bürger

Zeit nahm sich der Bürgermeister aber auch, um den Zusammenhalt in der Gemeinde hervorzuheben. „Eine Gemeinde ist nur so stark wie ihre Gemeinschaft“, hatte Bauer gleich zu Beginn der Versammlung betont. Großweil habe eine starke Gemeinschaft.

Projekte, die diese Gemeinschaft unterstreichen, führte Bauer später auch auf. Der Saal im Gasthof zur Loisach etwa wurde zwischen 2021 und 2022 von Großweiler Bürgern hergerichtet – mit hunderten von ehrenamtliche Stunden. Die Materialkosten – 28000 Euro – übernahm die Gemeinde. Auch die Ukrainehilfe im Blauen Land führte Bauer auf. Auf seine Gemeinde geblickt: „46 Geflüchtete kamen in kürzester Zeit bei Großweilern unter.“ Das mache ein Dorf, befand Bauer, „lebendig und stark“.