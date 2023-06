Bürgerversammlung: Sindelsdorf ist schuldenfrei, hat aber viele Projekte

Von: Andreas Baar

Rund 50 Minuten Bürgerversammlung: Seinen „Rechenschaftsbericht“ legte Sindelsdorfs Bürgermeister Andreas Obermaier (l.) im Gasthof zur Post ab. © Antonia Reindl

Sindelsdorf - Pfarrhof, Schlachthaus, Tankstelle: In der Gemeinde Sindelsdorf steht viel an. Das wurde bei der Bürgerversammlung deutlich.

Lange brauchte Sindelsdorfs Bürgermeister Andreas Obermaier (CSU) nicht, um die vergangenen Monate, die Projekte und generell die Situation seines Dorfs zu umreißen. Rund 50 Minuten dauerte der offizielle Teil der Bürgerversammlung, inklusive Bürgerfragen. Die Kürze aber bedeutet nicht, dass in der Gemeinde nichts passiert und ansteht. In Gegenteil. Mehrere umfassende Unterfangen sind auf der Agenda zu finden.

1273 Einwohner

Seine Rede auf der Bürgerversammlung im Gasthof zur Post bezeichnete der Rathauschef als „mein Rechenschaftsbericht“. In diesem Bericht legte Obermaier unter anderem die Finanzen von Sindelsdorf dar. Die Gemeinde, die Anfang Juni 1273 Einwohner zählte, in der in den vergangenen zwölf Monaten 79 Zuzüge und 101 Wegzüge, elf Eheschließungen, neun Sterbefälle und 15 Geburten zu verzeichnen waren, sei schuldenfrei. Und das sei „schon mal eine Aussage“, fand der Bürgermeister, „da brauchen wir uns nicht verstecken“.

Den alten Pfarrhof hat die Gemeinde Sindelsdorf erworben. © Antonia Reindl

Neuer Bauhof längere Geschichte

Auch wandte sich Obermaier den anstehenden und laufenden Projekten zu. Darunter der Bauhof-Neubau. Eine etwas längere Geschichte. Auch den Zeitfaktor hatte der Bürgermeister im Blick. Das treibe die Kosten nicht unbedingt nach unten, sagte er. „Es geht jetzt wirklich nur um Werksplanung und Ausschreibung.“, Bereits gebaut ist derweil der Pavillon, in dem unter anderem der alte Bankautomat unterkommen soll. „Wir haben unsere Hausaufgaben fertig“, meinte der Rathauschef. Das Gerät ist noch nicht installiert.



Was das neue Feuerwehrfahrzeug HLF 20 anbelangt, da laufe die Ausschreibung. Die Kosten schätzt der Rathauschef auf 500.000 bis 700.000 Euro. „Ich hoffe, dass wir nicht so hoch kommen“, meinte Kommandant und zweiter Bürgermeister Gerhard Öttl (CSU).

Auch auf den frisch erworbenen Pfarrhof blickte Obermaier. „Seit 14 Tagen gehört er uns wirklich“, verriet er. Im Pfarrhaus sollen Krippe und Vereine Platz finden. Zuvor wird der Bau noch etwas auf Vordermann gebracht, also saniert. Man wolle dabei nicht übertreiben, betonte Obermaier. Es gehe erst einmal darum, das Haus „bewohnbar, benutzbar“ zu machen.

Ehemaliges Schlachthaus in Sindelsdorf: Oben kommen drei Wohnungen rein. Und unten? Mangels Gewissheit spricht der Bürgermeister erst einmal nicht von einem Dorfladen, sondern von einer Gewerbeeinheit. © Antonia Reindl

Warten auf Geflüchtete

Ebenfalls im gemeindlichen Besitz befindet sich das ehemalige Schlachthaus. Im Obergeschoss sollen drei Wohnungen entstehen. Unten war zuletzt stets von einem Dorfladen die Rede. So nennen möchte Obermaier den unteren Teil aber erst einmal nicht, angesichts der Pächterfrage. „Ich sag’ definitiv Gewerbeeinheit dazu.“ Der Abriss ist für Frühjahr 2024 geplant. Vor dem Abbruch aber soll das Haus noch genutzt werden, als Unterkunft für Geflüchtete. Von 15 bis 18 Personen sei einmal die Rede gewesen, informierte Obermaier. Dafür sei das Obergeschoss „durchsaniert“ worden. Anvisiert war ein Bezug ab 22. Juni, der Termin aber wurde verschoben, da der Bürgermeister zu dieser Zeit im Urlaub weilt. Auf die gesamte Agenda geblickt, meinte der Rathauschef schließlich: „Es ist viel, glaube ich.“

Tempolimit und Lärmschutz

Im Anschluss an seinen Rechenschaftsbericht beantwortete der Rathauschef noch Bürgerfragen. Dabei kam etwa das Thema Geschwindigkeitsbegrenzung und Lärmschutz auf. Ein Thema, das man nicht vergessen habe, so Obermaier – speziell auf der B472. Die Kosten dafür würden bei der Gemeinde hängen bleiben. Zugleich betonte der Bürgermeister, dass die Gemeinde momentan fünf, sechs Großbaustellen habe. Korrekturbedarf scheint es derweil beim neuen Mitfahrbankerl zu geben. „Da muss man schon lange warten“, war etwa zu hören. Der Vorschlag, Zielschilder anzubringen, wurde jedoch kritisch betrachtet. Er könne sich vorstellen, dass das „Sachen sind, die nicht lange heben“, sagte Obermaier.



Apropos fahren: Was mit dem Pendlerparkplatz passiert, wenn die Tankstelle kommt, war eine weitere Frage. Dieser komme weg beziehungsweise werde verlegt auf ein gemeindliches Grundstück, antwortete Obermaier. Dafür hat man aber vermutlich noch etwas Zeit: Jedenfalls meinte der Rathauschef, dass er sich nicht vorstellen könne, dass die Tankstelle „in zwei Jahren schon steht“.