Bundesliga: Penzbergs Futsaler schaffen Klassenerhalt bei Fortuna Düsseldorf

Von: Max Müller

Zusammenhalt war gefragt: Nach der Verletzung (Halswirbelstauchung und Schleudertrauma) von FCP-Keeper Christian Utmälleki standen die beiden Teams Schulter an Schulter. © FCP/Roumbos

Penzberg – Nicht am siebten Tage, sondern am 16. Spieltag war es vollbracht: Die Futsaler des FC Penzberg haben den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft.

Das Saisonziel ist erreicht: Der FC Penzberg darf auch in der kommenden Saison in der Futsal-Bundesliga antreten. Der einzigen bayerischen Mannschaft im Oberhaus reichte ein 3:3 im Düsseldorfer Castello. Der Erfolg wurde jedoch von einer Verletzung überschattet.

FCP-Keeper Christian Utmälleki landete 40 Sekunden vor Schluss unglücklich auf dem Kopf. Das Spiel wurde eine halbe Stunde unterbrochen, Utmälleki aus der Halle und in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht. Mehrere Sanitäter und ein Notarzt waren vor Ort. Halswirbelstauchung und Schleudertrauma lautete die Diagnose. Inzwischen geht es Utmälleki aber bereits besser. Noch am Sonntagabend konnte er die Heimfahrt per Zug antreten: „Zum Glück ist alles im Rahmen“, sagte der Keeper auf Rundschau-Nachfrage. Das Spiel wurde zwar noch zu Ende gespielt, aber den Schock über die Verletzung merkte man beiden Mannschaften an. In einem Nicht-Angriffspakt ließ man die Zeit von der Uhr laufen.

Eine rasante Partie

Vor Utmällekis Verletzung war eine spannende und rasante Partie geboten: Darunter ein irregulärer Treffer und ein Monster-Freistoß. Wie schon im Hinspiel (5:4) gab es in der Partie Penzberg gegen Düsseldorf Action pur. Akif Abasikeles eröffnete die Partie mit seinem Tor zum 1:0 (10.). Zuvor hatte sich der Penzberger Top-Torschütze Samir Azizi auf der linken Seite durchgesetzt und den freihstehenden Abasikeles im Zetrum bedient. Das zweite Tor erzielte Wölfe-Kapitän Maxi Kalus (26.). Kalus eroberte an der Mittellinie den Ball, der dann über die Stationen Marco Hiry und Luis Fialho wieder beim Kapitän landete – dieser musste nur noch einschieben.

Jubel in der Wellenbadhalle und Sieg über Fortuna Düsseldorf: Im Hinspiel gewannen die Penzberger mit 5:4. © Yoko Onodera

Düsseldorf gelang durch Daniel Jagenburg kurz darauf der Anschlusstreffer zum 1:2 (27), doch auch die Penzberger fanden eine Antwort darauf: Nach einem Schuss von Marco Hiry lenkte Fortunas Eike Thiemann den Ball ins eigene Tor. 1:3 für Penzberg, acht Minuten zu spielen. Mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt sicher und Düsseldorf in der Tabelle überholt. Doch dazu sollte es nicht kommen.

Glücklos in den letzten Minuten

Drei Minuten vor Schluss wurde Josef Siegert am Mittelkreis von einer Düsseldorfer Grätsche niedergestreckt. „Die Situation vor dem 2:3 war ein Skandal. Jeder in der Halle hat gesehen, dass es ein Foul war“, analysierte FCP-Coach Andreas Brunner die Situation nach dem Spiel. Die drei Schiedsrichter bewerteten die Situation nicht als Foulspiel und dem Düsseldorfer Luigi D‘Alterio war es sowieso egal. Der machte lieber das Tor zum 2:3.

Die Situation vor dem 2:3 war ein Skandal. Jeder in der Halle hat gesehen, dass es ein Foul war.

Danach kam es wie es schon so häufig in dieser Saison passiert war: Penzberg verspielte wieder eine Führung. Im Mittelpunkt stand dabei Fortuna Keeper Christian de Groodt. Bereits im Hinspiel lieferte der aktiv mitspielende Torwart eine Vorlage und war oft als Flying-Keeper am Spielgeschehen beteiligt. Zwei Minuten vor Schluss knallte de Groodt einen Freistoß so fest ins Penzberger Kreuzeck, dass das Netz beinahe Feuer fing. Ein Wunder, dass niemand ein Körperteil einbüßen musste.

Schadensbegrenzung gegen Stuttgart

Trotz des Unentschieden war Brunner nach dem Spiel „wahnsinnig stolz, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben“. „Für unsere Möglichkeiten ein Riesenerfolg“, so der FCP-Trainer. Da der Tabellenvorletzte Mainz gegen den Tabellenführer Hohenstein-Ernstthal (HOT 05 Futsal) mit 3:8 verlor, war der Klassenerhalt sowohl für Penzberg – als auch für Düsseldorf – gesichert. Im Spiel gegen den Tabellenzweiten Stuttgarter Futsal Club am kommenden Samstag geht es laut Kapitän Maxi Kalus „eher um Schadensbegrenzung“. Im Hinspiel verloren die Penzberger mit 4:9 in der Wellenbadhalle.