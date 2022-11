Christbaum aus Weilheim-Schongau am Marienplatz aufgestellt

Von: Andreas Baar

Der Christbaum aus Hohenpeißenberg wurde am Marienplatz aufgestellt. © Privat

Region – Seit 1977 kommt München in den Genuss einer Christbaumspende für den Marienplatz. Zum dritten Mal hintereinander stammt das grüne Geschenk aus dem Landkreis Weilheim-Schongau.

Nach Steingaden (2020) und Peiting (2021) ist heuer Hohenpeißenberg dran. Am Mittwoch (2. November) wurde die 25 Meter hohe und 50 Jahre alte sibirische Weißtanne gefällt, zum Münchner Marienplatz transportiert und am Donnerstag (3. November) von der Berufsfeuerwehr aufgestellt. Gestiftet worden war das Exemplar von der Familie Schaan. Der Baum stand am westlichen Ortsrand auf einem Privatgrundstück. Aus Sicherheitsgründen, wie es auf der Internetseite der Stadt München heißt, musste der Baum eh gefällt werden – an der Stelle verläuft eine Stromleitung. Am Standort sei eine Ersatzpflanzung geplant.

Am Mittwoch wurde die 25 Meter hohe und 50 Jahre alte sibirische Weißtanne in Hohenpeißenberg gefällt. Auf dem Münchner Marienplatz wurde sie am Donnerstagmorgen übergeben und aufgestellt. © Neumann

Bei der Eröffnung des Weihnachtsmarkts am 21. November, 17 Uhr, übergibt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) die Baumspende offiziell der Bevölkerung. Bis Heiligabend wird die Weißtanne das Wahrzeichen des Christkindlmarkts sein. Der Landkreis und die Gemeinde können bis 23. Dezember mit einem Glühweinstand mit Brotzeit im Prunkhof des Rathauses für sich werben. Der Christbaum erstrahlt mit rund 3000 LED-Kerzen bis 6. Januar.